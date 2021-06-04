Україна помітно скоротила запаси газу – в "Нафтогазі" пояснили, чому

На початок червня обсяг газу в підземних сховищах (ПСГ) України досяг 15,5 млрд кубометрів. Це на 13% менше торішніх показників. З початку сезону закачування газу, тобто за травень-2021, в ПСГ надійшло 330 млн куб. м газу, що в чотири рази менше в порівнянні з травнем-2020. Одна з причин полягає в тому, що минулий зимовий сезон відбору газу був найдовшим за шість років.

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Про це повідомила пресслужба "Укртрансгазу", що входить до групи "Нафтогаз".

"Зазвичай обсяг щомісячного закачування газу до українських ПСГ на початку сезону відносно низький. Переважно пікові навантаження відбуваються у серпні-вересні, ближче до початку опалювального сезону. Крім того, у цьому році сезон закачування розпочався на 50 днів пізніше ніж минулоріч", – пояснили в компанії.

Також там додали, що питома вага запасів, зроблених іноземними компаніями, зменшилася. Зараз нерезидентам у ПСГ належить 4,4 млрд куб. м газу.

"У травні ціни на газ досягали рекордних показників, і газові трейдери "тримають паузу" в очікуванні кращих цінових пропозицій для створення запасів", – назвав причину такої тенденції в.о. генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

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Структура запасів газу в ПСГ України / Фото: Укртрансгаз В тренді Долар припинив падати, а євро не змінив напрямок: курс валют НБУ

За його словами, "Укртрансгаз", користуючись такою ситуацією, активізував модернізацію газової інфраструктури. Зокрема, проводяться роботи, які зазвичай вимагають істотного обмеження або припинення процесу закачування газу.

Нагадаємо, минулий сезон закачування газу в українські підземні сховища став рекордним: до старту опалювального сезону 2020-2021 в ПСГ накопичили 28,3 млрд куб. м газу. Це був максимальний обсяг за останні 10 років і на 30% більше, ніж на початку опалювального сезону 2019-2020 років.

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