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Найдовша зима за 6 років: Україна досі качає газ із підземних сховищ

20 квітня, 15:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Сезон відбору газу серйозно затягнувся, закачування не почалося, а запаси блакитного палива в ПСГ продовжують скорочуватися

Незважаючи на офіційне закінчення опалювального сезону, Україна продовжує відбір газу з підземних сховищ (ПСГ). Цей процес триває без перерв уже протягом півроку – з 20 жовтня 2020-го. За цей час запаси газу зменшилися на 45,7%.

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Станом на 19 квітня 2021 року (це найсвіжіша інформація) в ПСГ знаходилося 15,44 млрд куб. м газу. За останню звітну добу зі сховищ відібрали 19,83 млн кубометрів газу, свідчать дані "Укртрансгазу".

На цьому тлі імпорт газу в Україну впав в 5,7 раза за підсумками першого кварталу 2021 року порівняно з тим же періодом 2020 року. Великі запаси в підземних сховищах дозволили Києву не витрачати кошти на закупівлю дорогого "зимового" газу на зовнішніх ринках.

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До речі, минулий сезон закачування газу в українські підземні сховища став рекордним: до старту опалювального сезону 2020-2021 в ПСГ накопичили 28,3 млрд куб. м газу. Це максимальний обсяг за останні 10 років і на 30% більше, ніж на початку опалювального сезону 2019-2020 років.

Нагадаємо, в Україні з 1 травня 2021 року вводяться річні тарифи на газ для населення. Діяти вони будуть до 30 квітня 2022 року. Річну ціну введуть за замовчуванням для всіх споживачів, але в добровільному порядку можна буде вибрати і місячний тариф.

А тим часом в Бердянську Запорізької області вперше за півстоліття ремонтують аварійний газопровід:

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газ ГТС опалювальний сезон Укртрансгаз ПСГ сховища запаси газу імпорт газу

Джерела: Сьогодні , Інтерфакс-Україна

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