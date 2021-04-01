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Опалювальний сезон закінчився достроково: в Україні вже відключають батареї

1 квітня, 11:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Більшість населених пунктів зупинять подачу тепла з наступного тижня

Опалювальний сезон раніше терміну завершує низка міст України. Сьогодні, 1 квітня, відключати тепло почали в Павлограді Дніпропетровської області і Горішніх Плавнях на Полтавщині. У Хусті на Закарпатті опалювальний сезон завершився ще 29 березня, а в Харкові котельні працюють по 4-8 годин на добу, повідомляють новини "Сьогодні".

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Але більшість міст все ж закінчуватиме опалювальний сезон з наступного тижня. Зокрема, з 5 квітня централізоване опалення почнуть відключати в Києві.

Нагадаємо, умовою для закінчення опалювального сезону є середньодобова температура повітря не менше 8 градусів тепла, причому цей параметр має спостерігатися протягом п'яти днів поспіль.

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Раніше ми також розповідали, як власникам автономних котлів у Кривому Розі нарахували захмарні борги за опалення.

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опалення тепло відключення опалювальний сезон

Джерело: Сьогодні

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