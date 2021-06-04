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Украина резко сократила запасы газа – в "Нафтогазе" объяснили, почему

4 июня, 15:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сезон закачки голубого топлива в хранилища начался вяло. Европейские газовые трейдеры все еще держат паузу

К началу июня объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достиг 15,5 млрд кубометров. Это на 13% меньше прошлогодних показателей. С начала сезона закачки газа, то есть за май-2021, в ПХГ поступило 330 млн куб. м газа, что в четыре раза меньше по сравнению с маем-2020. Одна из причин заключается в том, что прошедший зимний сезон отбора газа был самым длинным за шесть лет.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", который входит в группу "Нафтогаз".

"Обычно объем ежемесячной закачки газа в украинские ПХГ в начале сезона относительно низкий. Преимущественно пиковые нагрузки происходят в августе-сентябре, ближе к началу отопительного сезона. Кроме того, в этом году сезон закачки начался на 50 дней позже чем в прошлом", – объяснили в компании.

Также там добавили, что удельный вес запасов, сделанных иностранными компаниями, уменьшился. Сейчас нерезидентам в ПХГ принадлежит 4,4 млрд куб. м газа.

"В мае цены на газ достигали рекордных показателей, и газовые трейдеры держат паузу в ожидании лучших ценовых предложений для создания запасов", – назвал причину такой тенденции и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

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Структура запасов газа в ПХГ Украины

Структура запасов газа в ПХГ Украины / Фото: Укртрансгаз

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По его словам, "Укртрансгаз", пользуясь такой ситуацией, активизировал модернизацию газовой инфраструктуры. В частности, проводятся работы, которые обычно требуют существенного ограничения или приостановки процесса закачки газа.

Напомним, прошлый сезон закачки газа в украинские подземные хранилища стал рекордным: к старту отопительного сезона 2020-2021 в ПХГ накопили 28,3 млрд куб. м газа. Это был максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в начале отопительного сезона 2019-2020 годов.

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