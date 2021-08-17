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Доллар пошел вверх, а Нафтогаз перевыполнил план по накоплению газа – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
17 августа, 19:09
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Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости вторника, 17 августа
Доллар начал дорожать, а "Нафтогаз" перевыполнил план по накоплению топлива. Коллаж "Сегодня"
Доллар начал дорожать, а "Нафтогаз" перевыполнил план по накоплению топлива. Коллаж "Сегодня" / Фото: "Нафтогаз Украины"

НАК "Гафтогаз Украины" перевыполнил план по накоплению топлива в ПХК, однако в украинских хранилищах все еще на треть меньше газа, чем год назад; доллар восстанавливается после жесткого падения, цены на подсолнечное масло могут порадовать украинцев, а НБУ приготовил памятные банкноты к 30 Дню Независимости Украины.

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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости вторника, 17 августа.

План по накоплению газа в ПХГ перевыполнен, но с нюансом

В украинских подземных хранилищах (ПХГ) накоплено 17,5 миллиардов кубометров газа, а это значит, что правительственный план перевыполнен. В "Нафтогазе" заявляют, что до начала отопительного сезона планируется накопить еще 1,5 миллиарда кубометров.

17 миллиардов кубометров голубого топлива – это план-минимум. Для того, чтобы беспрепятственно пережить отопительный сезон, необходимо 19-20 миллиардов кубометров. И "Нафтогаз" к этому будет стремится. Однако нюанс еще и в том, что 3,9 миллиарда кубометров находятся в ПХГ в режиме "таможенный склад" и принадлежат иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

Витренко заявил, что Нафтогаз планирует накопить 19 миллиардов кубометров газа
Витренко заявил, что Нафтогаз планирует накопить 19 миллиардов кубометров газа / Фото: "Нафтогаз Украины"

В ПХГ на 30% меньше газа, чем год назад

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Несмотря на то, что "Нафтогаз" уже перевыполнил "план-минимум" по запасам газа, заполненность подземных хранилищ (ПХГ) Украины оказалась на 30% ниже прошлогодней. Об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".

Хранилища на данном этапе заполнены на 57%. Год назад в середине августа в ПХГ находилось 23,88 миллиардов кубометров газа.

ПХГ Украины заполнены более чем наполовину
ПХГ Украины заполнены более чем наполовину / Фото: AFP, Shutterstock

К 30-летию независимости Украины НБУ введет памятные банкноты

Национальный банк введет в обращение две памятные банкноты, которые посвящены 30 Дню Независимости Украины. Жители страны смогут увидеть их не на картинке, а в реальности с 20 августа 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Номинал памятных банкнот – 100 и 500 гривен. Особенность таких купюр в том, что на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

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Особенные банкноты ко Дню Независимости Украины
Особенные банкноты ко Дню Независимости Украины / Фото: Официальный сайт НБУ

Доллар подрос после обвала

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 18 августа:

17.0818.08Изменение
1 доллар США26,65 грн26,68 грн+ 0,03
1 евро31,36 грн31,38 грн+ 0,02

Курс доллара вырос на три копейки по сравнению со значениями 17 августа. Накануне доллар дешевел – "зеленый" потерял в цене четыре копейки. Несмотря на рост курса, иностранная валюта осталась на минимальных за 13 месяцев значениях.

Доллар укрепляет позиции
Доллар укрепляет позиции / Фото: AFP, Сегодня

Масла по 100 гривен может не быть – продукт подешевеет

Подсолнечное масло "социальных" сортов в Украине должно существенно подешеветь уже к концу августа. Такие прогнозы сделали в Министерстве экономики после совещания с представителями профильного рынка и центральными органами исполнительной власти.

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По данным ведомства, в июле 2021 года внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Так, индекс продовольственных цен FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) на масло в конце прошлого месяца снизился на 10%.

Минэкономики прогнозирует падение цен на масло. Коллаж "Сегодня"
Минэкономики прогнозирует падение цен на масло. Коллаж "Сегодня"

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