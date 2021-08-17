Деньги
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Газ на зиму. В украинских хранилищах оказалось на 30% меньше топлива, чем год назад

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
17 августа, 10:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина выполнила план-минимум по формированию запасов газа на отопительный сезон, но объемы в ПХГ растут медленно
ПХГ Украины заполнены более, чем наполовину
ПХГ Украины заполнены более, чем наполовину / Фото: AFP, Shutterstock

Несмотря на то, что "Нафтогаз" выполнил план по запасам газа, заполненность подземных хранилищ (ПХГ) Украины оказалась на 30% ниже прошлогодней.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины". С начала августа в ПХГ поступило 620 млн кубометров газа.

Последняя информация, за 15 августа, показала, что в ПХГ находится 17,62 млрд кубометров газа. Таким образом, хранилища заполнены на 57%. При этом годом ранее в середине августа в хранилищах находилось 23,88 млрд кубометров газа.

Почему так мало

  • Импорт газа для формирования запасов на зиму в этом году начался поздно – в конце июня, на 50 дней позже, чем в прошлом году. Это связано с подорожанием газа на европейских рынках в мае. Биржевые цены на газ в Европе взлетели до рекорда, превысил 580 долларов за тысячу кубометров.
  • В этой ситуации замешан российский "Газпром". Компания искусственно создает дефицит газа на европейском рынке, ограничивая объемы поставок. По мнению специалистов, таким образом Россия пытается "выбить" у ЕС выгодные условия запуска газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины.

Сколько нужно газа

  • По плану Кабинета министров Украины и "Нафтогаза", в 2021 году в хранилища закачают 19-20 млрд кубометров газа. Такой объем топлива нужен, чтобы комфортно пережить следующую зиму. При этом в прошлый отопительный сезон Украина вошла с рекордными запасами в 28,5 млрд кубометров.
  • Преимущественно пиковые закачки газа происходят в августе-сентябре, ближе к началу отопительного сезона. Поэтому у "Нафтогаза" есть все шансы выполнить план-максимум. План минимум составлял 17 млрд "кубов".

Напомним, Украина по-прежнему не рассматривает вариант закупки российского газа. Принципиальная позиция "Нафтогаза" в целом заключается в том, что страна должна начать экспортировать газ, а не импортировать его.

Реклама

Тем временем "Газпром" снова отказался покупать мощности для транзита газа через Украину.

А о том, как за последний год выросла стоимость коммунальных услуг в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Больше новостей
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять