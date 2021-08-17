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Газ на зиму. В українських сховищах виявилося на 30% менше палива, ніж рік тому

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
17 серпня, 10:04
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Україна виконала план-мінімум з формування запасів газу на опалювальний сезон, але обсяги в ПСГ ростуть повільно
ПСГ України заповнені більш, ніж наполовину
ПСГ України заповнені більш, ніж наполовину / Фото: AFP, Shutterstock

Незважаючи на те, що "Нафтогаз" виконав план по запасах газу, заповненість підземних сховищ (ПСГ) України виявилася на 30% нижче торішньої.

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Про це свідчать дані компанії "Оператор ГТС України". З початку серпня в ПСГ надійшло 620 млн кубометрів газу.

Остання інформація, за 15 серпня, показала, що в ПСГ знаходиться 17,62 млрд кубометрів газу. Отже, сховища заповнені на 57%. При цьому роком раніше в середині серпня в сховищах знаходилося 23,88 млрд кубометрів газу.

Чому так мало

  • Імпорт газу для формування запасів на зиму в цьому році почався пізно – в кінці червня, на 50 днів пізніше, ніж у минулому році. Це пов'язано з подорожчанням газу на європейських ринках в травні. Біржові ціни на газ в Європі злетіли до рекорду, перевищив 580 доларів за тисячу кубометрів.
  • У цій ситуації замішаний російський "Газпром". Компанія штучно створює дефіцит газу на європейському ринку, обмежуючи обсяги поставок. На думку фахівців, таким чином Росія намагається "вибити" у ЄС вигідні умови запуску газопроводу "Північний потік – 2" в обхід України.

Скільки потрібно газу

  • За планом Кабінету міністрів України і "Нафтогазу", в 2021 році в сховища закачають 19-20 млрд кубометрів газу. Такий обсяг палива потрібен, щоб комфортно пережити наступну зиму. При цьому в минулий опалювальний сезон Україна увійшла з рекордними запасами в 28,5 млрд кубометрів.
  • Переважно пікові закачування газу відбуваються в серпні-вересні, ближче до початку опалювального сезону. Тому у "Нафтогазу" є всі шанси виконати план-максимум. План мінімум становив 17 млрд "кубів".

Нагадаємо, Україна як і раніше не розглядає варіант закупівлі російського газу. Принципова позиція "Нафтогазу" в цілому полягає в тому, що країна повинна почати експортувати газ, а не імпортувати його.

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Тим часом "Газпром" знову відмовився купувати потужності для транзиту газу через Україну.

А про те, як за останній рік зросла вартість комунальних послуг в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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