Україна накопичує газ на зиму: скільки потрібно закачати до сховищ, щоб країна не змерзла

Незважаючи на різке скорочення запасів газу в сховищах, Україна при підготовці до опалювального сезону 2021-2022 років планує накопичити 19-20 млрд кубометрів блакитного палива. Такий обсяг палива потрібен, щоб комфортно пережити наступну зиму.

Реклама

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години уряду у Верховній Раді.

"У нас є план закачування газу в сховища. Накопичити визначено не менше 17 млрд кубів газу, але плануємо накопичити від 19 до 20 млрд кубометрів. Завдання – забезпечити такий об'єм, щоб були абсолютно комфортні умови проходження опалювального сезону", – сказав Галущенко.

Нагадаємо, минулий сезон закачування газу в українські підземні сховища став рекордним: до старту опалювального сезону 2020-2021 в ПСГ накопичили 28,3 млрд куб. м газу. Це був максимальний обсяг за останні 10 років і на 30% більше, ніж на початку опалювального сезону 2019-2020 років.

Про що ще говорять в Україні та світі 18 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

Реклама

А поки зима ще далеко, ми підготували цілий календар лайфхаків, які допоможуть зробити літо насиченим, яскравим і незабутнім.