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Україна накопичує газ на зиму: скільки потрібно закачати до сховищ, щоб країна не змерзла

18 червня 2021 11:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міністр енергетики Галущенко у Верховній Раді поділився планом підготовки до наступного опалювального сезону

Незважаючи на різке скорочення запасів газу в сховищах, Україна при підготовці до опалювального сезону 2021-2022 років планує накопичити 19-20 млрд кубометрів блакитного палива. Такий обсяг палива потрібен, щоб комфортно пережити наступну зиму.

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Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години уряду у Верховній Раді.

"У нас є план закачування газу в сховища. Накопичити визначено не менше 17 млрд кубів газу, але плануємо накопичити від 19 до 20 млрд кубометрів. Завдання – забезпечити такий об'єм, щоб були абсолютно комфортні умови проходження опалювального сезону", – сказав Галущенко.

Нагадаємо, минулий сезон закачування газу в українські підземні сховища став рекордним: до старту опалювального сезону 2020-2021 в ПСГ накопичили 28,3 млрд куб. м газу. Це був максимальний обсяг за останні 10 років і на 30% більше, ніж на початку опалювального сезону 2019-2020 років.

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