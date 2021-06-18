Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украина копит газ на зиму: сколько нужно закачать в хранилища, чтобы страна не замерзла

18 июня 2021 11:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр энергетики Галущенко в Верховной Раде поделился планом подготовки к следующему отопительному сезону

Несмотря на резкое сокращение запасов газа в хранилищах, Украина при подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов планирует накопить 19-20 млрд кубометров голубого топлива. Такой объем топлива нужен, чтобы комфортно пережить следующую зиму.

Реклама

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время Часа правительства в Верховной Раде.

"У нас есть план закачки газа в хранилища. Накопить определено не менее 17 млрд кубов газа, но планируем накопить от 19 до 20 млрд кубометров. Задача – обеспечить такой объем, чтобы были абсолютно комфортные условия прохождения отопительного сезона", - сказал Галущенко.

Напомним, прошлый сезон закачки газа в украинские подземные хранилища стал рекордным: к старту отопительного сезона 2020-2021 в ПХГ накопили 28,3 млрд куб. м газа. Это был максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в начале отопительного сезона 2019-2020 годов.

Не пропусти!
Финал Евро-2020 готовятся перенести из Лондона в Будапешт
"Пушкаш Арена" в Будапеште

О чем еще говорят в Украине и мире 18 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Реклама

А пока зима еще далеко, мы подготовили целый календарь лайфхаков, которые помогут сделать лето насыщенным, ярким и незабываемым.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит Пенсфонд
Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит ПенсфондЭкономика
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплаты
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплатыЭкономика
Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариков
Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариковЭкономика
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделю
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколько
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколькоЭкономика
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячам
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячамЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять