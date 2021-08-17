Долар підріс після обвалу до мінімуму за рік – офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 18 серпня

Долар знову подешевшав / Фото: AFP, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 18 серпня:

17.08 18.08 Зміна 1 долар США 26,65 грн 26,68 грн + 0,03 1 євро 31,36 грн 31,38 грн + 0,02

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Курс долара виріс на три копійки в порівнянні зі значеннями 17 серпня. Напередодні долар дешевшав – "зелений" втратив в ціні чотири копійки. Незважаючи на зростання курсу. долар залишився на мінімальних за 13 місяців значеннях.

За тиждень – з 11 по 18 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на вісім копійок. А експерти раніше розповіли сайту "Сьогодні", чого чекати від курсу долара до 30-річчя Незалежності.

Курс євро виріс на 2 копійки після підвищення на чотири копійки вдень раніше. В цілому європейська валюта, як і американська, знаходиться на мінімумах з середини літа 2020 року.

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Як змінювався курс долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: