"Цукерка" українським банкам не по зубам: Гороховський похвалився ціною на Monobank

Співзасновник банку вважає, що жоден інший український банк не зможе дозволити собі викупити Monobank

Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів, що банк не продається. Колаж: "Сьогодні"

Український Monobank став "єдинорогом" з нуля лише за три з половиною роки, його вартість досягла понад один мільярд доларів.

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Про це розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський в Facebook.

"При такій оцінці жоден український банк вже технічно не може нас купити. Ця "цукерка" по зубах тільки консорціуму іноземних інвестфондів", – написав Гороховський.

Він вважає, що для того, щоб досягти успіху, завжди і скрізь потрібно працювати і мати велику удачу.

"Коли мені говорять, що Україна погана країна для ведення бізнесу, я приблизно розумію, чому так кажуть, але точно знаю, що якщо ти робиш те, що потрібно клієнтам, то не особливо важливо, яка це країна", – додав Гороховський.

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Альфа-Банк може купити Monobank?

На початку серпня в ЗМІ з'явилася інформація, що Альфа-Банк може укласти угоду про придбання Monobank, проте пізніше співзасновник Monobank Олег Гороховський поскаржився на Альфа-Банк, який випустив нову карту, але в праві використовувати її відмовив.

"Так, не знаю, як ви нас, а ми вас точно купувати не збираємося, так що намагайтеся працювати краще", – сказав Гороховський.

Водночас у самому Альфа-Банку також не підтвердили ці плани і домовленості.

"Вперше про це чую", – заявив генеральний менеджер і член правління Альфа-Банку Рафал Ющак.

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