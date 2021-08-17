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"Золота" соняшникова олія – в Мінекономіки спрогнозували падіння цін

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
17 серпня, 15:29
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У липні внутрішній ринок із запізненням зреагував на світові тенденції
Мінекономіки прогнозує падіння цін на масло. Колаж "Сьогодні"
Мінекономіки прогнозує падіння цін на масло. Колаж "Сьогодні"

Соняшникова олія "соціальних" сортів в Українімає суттєво подешевшати вже до кінця серпня. Такі прогнози зробили в Міністерстві економіки після наради з представниками профільного ринку і центральними органами виконавчої влади.

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За даними відомства, в липні 2021 року внутрішній ринок із запізненням зреагував на світові тенденції. Так, індекс продовольчих цін FAO (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) на масло в кінці минулого місяця знизився на 10%.

"Але замість цього вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату на 13 серпня вона знизилася лише на 1,3% в порівнянні з початком місяця", – йдеться в повідомленні прес-служби Мінекономіки.

Індекс FAO потребує корегування, оскільки базується на п'яти олійних культурах і високу питому вагу там становить пальмова олія. Незважаючи на це, у відомстві таки бачать можливості для зниження вартості продукту.

До чого прийшли на нараді

У Мінекономіки запевняють, що разом з ключовими гравцями ринку домовилися упорядкувати цінову політику і дотримуватися високих стандартів ведення бізнесу.

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"За прогнозами виробників, це дозволить значно знизити вартість "соціальних" сортів олії до кінця місяця", – йдеться в повідомленні.

Поки що українське масло дешевше за кордоном

Ціна в Україні на, вироблений нею ж, вітчизняний продукт зараз в два рази вище, ніж влітку 2020 року – близько 60 гривень. Примітно, що в цей же час вартість соняшникової олії на світових ринках падає. Наприклад, в Чехії літр українського продукту досягає всього 35 гривень.

Три головних покупця української олії:

  1. Індія – 31% українського експорту, 1,9 млн тонн олії.
  2. Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
  3. Нідерланди – 10%, 0,6 млн тонн.

Вітчизняним виробникам доводиться продавати масло дешевше, оскільки за кордоном ціни регулює найдоступніше масло – пальмове.

Чому для своїх дорожче

Як відомо, Україна – один з найбільших виробників соняшникової олії- 5,5 мільйони тонн на рік. Однак ціни в країні на вітчизняний продукт зашкалюють. Експерти впевнені, що вартість завищена штучно.

"Є такі поняття узгоджені дії або картельна змова. Якщо немає конкуренції, вам ніхто ціну знижувати не буде. Судячи з того, що в світі ціна впала на 10%, а у нас за місяць зросла на 30,5%, у нас не дуже сильно працює конкуренція. Значить, це питання Антимонопольного комітету", – вважає економіст Олег Пендзин.

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Одні експерти вже били на сполох, що соняшникова олія може підскочити до 100 гривень за літрвже цієї осені. Інші ж вважають, що панікувати рано і все буде залежати від врожаю.

Нагадаємо, ціни на продукти в Україні знову злетіли: цукор і масло подорожчали майже в два рази в порівнянні з минулим роком, набрали в ціні і яйця – майже 30%. Подорожчання відбувається в усьому світі.

Більш ніж за пів року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали, в середньому, на 8,6%. Найбільше ціни підскочили в Києві (на 10,7%), в Сумській області (на 10,4%), Черкаській області (на 9,9%).

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