Долар залишився у минулому? Що прийшло на зміну американській валюті

Розповідаємо, чим можна замінити американський долар, якщо ви не знаєте, куди вкласти свої гроші

Чи варто вкладати заощадження в долари і чому / Фото: Колаж: Сьогодні

Долар починає втрачати популярність як валюта для стабільних заощаджень, перспектива – за цінними металами.

Саме так вважають аналітики "Heraeus Precious Metals", передає канал "Україна 24".

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За їхніми прогнозами, саме вкладення в золото наразі застрахує гроші від знецінення. Особливо в час геополітичної нестабільності.

Ціни на "жовтий метал" протягом поточного року лише зростатимуть. За даними Нацбанку, наразі грам золота коштує майже 1.716 грн.

Однак, щоб придбати такий актив – слід мати в своєму розпорядженні не менш як 50 тисяч гривень, зазначають експерти.

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"Якщо у громадянина є умовно 10 тис. грн, купляти золото не варто, тому ще це не те золото, яке в обручках чи прикрасах, золото для інвестування – це банківські злитки або банківські рахунки в золоті", – каже інвестбанкір Тарас Козак.

Долар більше не "тверда валюта"?

Як розповів раніше у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, долар дійсно не є тією валютою, у яку варто вкладати заощадження.

У цій складній геополітичній ситуації краще купувати валюту тих країн, які розташовані якомога далі від зони конфлікту і ніяк не беруть у ньому участі.

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Експерт рекомендує купити швейцарські франки, японські єни чи британські фунти стерлінгів.

"Сьогодні" також писали, що буде з банками у разі нового нападу РФ та розповідали, як паніка штучно піднімає курс доллара.