Доллар остался в прошлом? Что пришло на смену американской валюте

Рассказываем, чем можно заменить американский доллар, если вы не знаете куда вложить свои деньги

Стоит ли вкладывать сбережения в доллары и почему / Фото: Коллаж: Сегодня

Доллар начинает терять популярность как валюта для стабильных сбережений, перспектива – за ценными металлами.

Именно так считают аналитики "Heraeus Precious Metals", передает канал "Украина 24".

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По их прогнозам, именно вложения в золото сейчас застрахуют деньги от обесценивания. Особенно, во время геополитической нестабильности.

Цены на "желтый металл" в течение текущего года будут только расти. По данным Нацбанка, сейчас грамм золота стоит почти 1.716 грн.

Однако, чтобы приобрести такой актив – следует иметь не менее 50 тысяч гривен, отмечают эксперты.

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"Если у гражданина есть условно 10 тыс. грн, покупать золото не стоит, поэтому еще это не то золото, которое в кольцах или украшениях, золото для инвестирования – это банковские слитки или банковские счета в золоте", – говорит инвестбанкир Тарас Козак.

Доллар больше не "твердая валюта"?

Как рассказал ранее в эксклюзивном комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Лупоносов, доллар действительно не является той валютой, в которую стоит вкладывать сбережения.

В этой сложной геополитической ситуации лучше покупать валюту тех стран, которые расположены как можно дальше от зоны конфликта и никак не участвуют в нем.

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Эксперт рекомендует купить швейцарские франки, японские иены или британские фунты стерлингов.

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