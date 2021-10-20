Десять "мінімалок" за 20 копійок. Українцям за тисячі гривень пропонують радянські монети

Деякі радянські монети знаходяться в поганому стані, але від цього не втрачають своєї цінності

На аукціонах представлені монети однакового номіналу, але різної вартості / Фото: Колаж: Сьогодні

На аукціонах для нумізматів продають кілька тисяч радянських монет. Найчастіше, номінал цих монет не відповідає їх реальній вартості.

"Сьогодні" знайшли на аукціоні копійки, продавши які можна кілька місяців жити на широку ногу і ні в чому собі не відмовляти.

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10 копійок 1946 року продають за 1,5 тис доларів або 38,2 тис. грн. Виготовлена монета з мідно-нікелевого сплаву. Хоч продавець і вказав, що монета знаходиться в задовільному стані, на фото видно, що вона виглядає не кращим чином. Покупцеві доведеться її почистити.

/ Фото: скріншот

20 копійок 1931 року з біллону коштують трохи дорожче – продавець просить 2,6 тис. доларів, або 68,5 тис. грн. Автор пише, що витягнув монету з коробки в старій квартирі – він її не чистив і не мив. Ці 20 копійок були в обігу.

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/ Фото: скріншот

За 15 копійок 1932 року просять 5,7 тис доларів або 150 тис. грн. Монета виготовлена з латуні, а її вага 2,54 м Продавець запевняє в достовірності і навіть пропонує провести експертизу, але за рахунок покупця.

/ Фото: скріншот

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У той же час, за такі ж 15 копійок 1932 года інші продавці просять набагато менше – 1 долар.

/ Фото: скріншот

Пам'ятні монети в Україні

До Дня Незалежності України Національний банк ввів в обіг чотири пам'ятні монети – не тільки з нейзильберу номіналом 5 гривень, які з'явилися з 10 серпня, але і з золота і срібла. Монети із серії "Відродження української державності" з'явилися з 17 серпня.

В обіг ввели такі пам'ятні монети:

номіналом 1 гривня зі срібла, тираж 15 000 штук;

номіналом 10 гривень зі срібла, тираж 3000 штук;

номіналом 50 гривень зі срібла, тираж 500 штук;

номіналом 250 гривень із золота, тираж до 400 штук.

Як ми писали раніше, в кінці липня в обіг вийшла пам'ятна монета з конем. Також нещодавно в НБУ нагадали, що робити з дрібними монетами, які вже вийшли з обігу.