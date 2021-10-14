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141 тис. грн за 15 копійок. Українцям за величезні гроші пропонують радянські монети

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
14 жовтня, 10:00
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Бронзову монету 1937 року випуску, номіналом 3 копійки, продають за шалені гроші, а за іншу, таким же номіналом, але 1952 року, просять набагато менше
Ціни відрізняються навіть на монети однакового номіналу
Ціни відрізняються навіть на монети однакового номіналу / Фото: Колаж: Сьогодні

Нумізмати продають на аукціоні радянські монети за кілька тисяч доларів. Виявилося, що самі звичайні в минулому монети дуже цінні і зовсім не відповідають своєму номіналу.

На аукціоні Violity представлені монети різного номіналу і цінності.

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Що пропонують на аукціоні?

Бронзову монету 1937 року випуску номіналом 3 копійки продають за 13 390 доларів (353 130 грн). А за іншу монету, таким же номіналом, але 1952 року народження, просять набагато менше – 1600 доларів або 42 350 грн.

/ Фото: скріншот

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20 копійок 1931 і 1935 років коштують приблизно однаково. За першу монету просять 2984 долара (78 698 грн), а за другу – 2858 долара (75: 373 грн). Зразок 1931 року виготовлено з біллону. А монета 1935 року виготовлена з мідно-нікелево сплаву, продавець вказує, що вона єдина в світі тестова, яку виготовили в 1935 році в такому сплаві.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

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А за 15 копійок 1932 року просять 5300 доларів або 141 тис грн. Монета виготовлена з латуні. Незважаючи на те, що вона була в обігу і знаходиться не в ідеальному стані, коштує дорого.

/ Фото: скріншот

Срібний 1 рубль 1922 року коштує на аукціоні 2600 доларів (69 тис грн.)

/ Фото: скріншот

Пам'ятні монети в Україні

До Дня Незалежності України Національний банк ввів в обіг чотири пам'ятні монети – не тільки з нейзильберу номіналом 5 гривень, які з'явилися з 10 серпня, але і з золота і срібла. Монети із серії "Відродження української державності" з'явилися з 17 серпня.

В обіг ввели такі пам'ятні монети:

  • номіналом 1 гривня зі срібла, тираж 15 000 штук;
  • номіналом 10 гривень зі срібла, тираж 3000 штук;
  • номіналом 50 гривень зі срібла, тираж 500 штук;
  • номіналом 250 гривень із золота, тираж до 400 штук.

Як ми писали раніше, в кінці липня в обіг вийшла пам'ятна монета з конем. Також нещодавно в НБУ нагадали, що робити з дрібними монетами , Які вже вийшли з обігу.

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