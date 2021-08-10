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В Україні введуть в обіг пам'ятні монети з золота та срібла – де їх знайти

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
10 серпня, 20:12
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Уже з 17 серпня до Дня Незалежності України в країні в обігу з'являться пам'ятні монети з золота та срібла
Пам'ятні монети до Дня Незалежності. Колаж: "Сьогодні"
Пам'ятні монети до Дня Незалежності. Колаж: "Сьогодні"

З нагоди річниці Дня Незалежності України Національний банк введе в обіг чотири пам'ятні монети – не тільки з нейзильберу номіналом 5 гривень, які з'явилися з 10 серпня, але і з золота і срібла.

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Як повідомили в НБУ, інші монети із серії "Відродження української державності" з'являться вже з 17 серпня.

В обіг введуть такі пам'ятні монети:

  • номіналом 1 гривня зі срібла, тиражем 15 000 штук;
  • номіналом 10 гривень зі срібла, тиражем 3 000 штук;
  • номіналом 50 гривень зі срібла, тиражем 500 штук;
  • номіналом 250 гривень із золота, тиражем до 400 штук.

Де можна придбати монети

Першу пам'ятну монету – номіналом 5 гривень українці зможуть придбати вже з 10 серпня. Її вартість – 71 гривня. Решта монети будуть також доступні для покупки в таких місцях:

  • в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку;
  • в банках-дистриб'юторів з продажу пам'ятних монет і сувенірної продукції.

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Журналісти "Сьодні" вже побачили нову монету номіналом 5 гривень своїми очима:

Як ми писали раніше, в кінці липня в обіг вийшла пам'ятна монета з конем. Також нещодавно в НБУ нагадали, що робити з дрібними монетами, які вже вийшли з обігу.

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