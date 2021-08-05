Русский
$ 26,91
31,95
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Ще є час: в НБУ нагадали, що робити з дрібними монетами

5 серпня 2021 14:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Обмінювати монети, виведені з обороту, можна не тільки в Нацбанку, а й інших українських банках

Виведені з обігу монети можна здавати в банки. Колаж: "Сьогодні"

Виведені з обігу монети можна здавати в банки. Колаж: "Сьогодні"

В Україні вже майже два роки не приймаються до оплати монети 1,2,5 копійок, але їх без обмежень і безкоштовно можна обміняти на банкноти і монети, які знаходяться в обігу.

Реклама

Як розповіли в НБУ, зробити це можна безкоштовно.

Обміняти монети можна до 30 вересня 2022 року, проте сума повинна бути кратною 10 коп.

Читайте також:

Краща монета року: в НБУ назвали переможців (фото)

Реклама

Де можна обмінювати монети:

В тренді
Долар і євро спрямували до зростання – курс валют НБУ
Долар і євро знову дорожчають
  • в Нацбанку;
  • Ощадбанку;
  • Приватбанку;
  • ПУМБі;
  • Райффайзен банку;
  • УкрСиббанку.

Також до 30 вересня 2021 року можна обміняти і монети 25 копійок і банкноти гривні старих зразків (до 2003 року), які були вилучені з готівкового обігу. Вже до 30 вересня 2023 року їх можна буде обміняти тільки в НБУ та уповноважених на це банках.

Також ми писали і про те, що в Національному банку України розглядають можливість поліпшення візуального розпізнавання і тактильних характеристик монет. Їх можуть змінити для зручності людей похилого віку та людей з вадами зору.

Нагадаємо, в червні 2021 року НБУ ввів в обіг відразу чотири пам'ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни.

А про те, які монети минулих років можуть збагатити українців, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Виводять із рівноваги. Шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанк
Виводять із рівноваги. Шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанкФінанси
Альфа-Банк купить Monobank – ЗМІ
Альфа-Банк купить Monobank – ЗМІФінанси
Дешева гривня – це ненадовго. Що буде з курсом долара найближчим часом
Дешева гривня – це ненадовго. Що буде з курсом долара найближчим часомФінанси
Долар знову розвернувся – офіційний курс валют
Долар знову розвернувся – офіційний курс валютФінанси
Боржник за кілька хвилин. Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітами
Боржник за кілька хвилин. Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітамиФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти