Ще є час: в НБУ нагадали, що робити з дрібними монетами

Обмінювати монети, виведені з обороту, можна не тільки в Нацбанку, а й інших українських банках

Виведені з обігу монети можна здавати в банки. Колаж: "Сьогодні"

В Україні вже майже два роки не приймаються до оплати монети 1,2,5 копійок, але їх без обмежень і безкоштовно можна обміняти на банкноти і монети, які знаходяться в обігу.

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Як розповіли в НБУ, зробити це можна безкоштовно.

Обміняти монети можна до 30 вересня 2022 року, проте сума повинна бути кратною 10 коп.

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Де можна обмінювати монети:

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в Нацбанку;

Ощадбанку;

Приватбанку;

ПУМБі;

Райффайзен банку;

УкрСиббанку.

Також до 30 вересня 2021 року можна обміняти і монети 25 копійок і банкноти гривні старих зразків (до 2003 року), які були вилучені з готівкового обігу. Вже до 30 вересня 2023 року їх можна буде обміняти тільки в НБУ та уповноважених на це банках.

Також ми писали і про те, що в Національному банку України розглядають можливість поліпшення візуального розпізнавання і тактильних характеристик монет. Їх можуть змінити для зручності людей похилого віку та людей з вадами зору.

Нагадаємо, в червні 2021 року НБУ ввів в обіг відразу чотири пам'ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни.

А про те, які монети минулих років можуть збагатити українців, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":