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В НБУ вирішили замінити деякі монети. Якого номіналу і чому

14 липня 2021 14:03

Олександра Романюк , Юлія Ляхова

Українці почали скаржитися на якість оборотних монет, перш за все номіналом 1 і 2 гривні

Для зручності людей похилого віку можуть змінити монети. Фото: УНІАН

Для зручності людей похилого віку можуть змінити монети. Фото: УНІАН

У Національному банку України розглядають можливість поліпшення візуального розпізнавання і тактильних характеристик монет. Їх можуть змінити для зручності людей похилого віку та людей з вадами зору.

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Як розповіли в НБУ сайту "Сьогодні", при розрахунках оборотними монетами номіналом 1 і 2 гривні, у громадян пенсійного віку зі слабким зором і людей з порушенням зору виникають проблеми.

"Щоб знайти рішення цього питання, було створено робочу групу, до складу якої увійшли фахівці Національного банку України (зокрема, і Банкнотно-монетного двору Національного банку України) і представники уповноваженого президентом України з прав людей з інвалідністю, реабілітаційного центру УТОС та інших громадських організацій, що представляють інтереси людей з порушенням зору", – відзначили в НБУ.

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Наразі опрацьовуються пропозиції щодо поліпшення візуального розпізнавання елементів дизайну і тактильних характеристик оборотних монет.

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Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан, українці почали скаржитися на якість оборотних монет, перш за все номіналом 1 і 2 гривні. Зараз в Нацбанку працюють над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання.

Однак деталі щодо дизайну і технічних характеристик монет поки не розголошують. Можливо, що монети зроблять більшими, або ж рельєфними.

Нагадаємо, в червні 2021 року НБУ ввів в обіг відразу чотири пам'ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни.

А про те, які монети минулих років можуть збагатити українців, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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