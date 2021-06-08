Нацбанк України вводить пам’ятні монети на честь лідера ОУН та героя АТО (фото)

Реверс пам'ятних монет "Євген Коновалець" і "Спадок" / Фото: НБУ

У червні 2021 року Національний банк України запроваджує в обіг одразу чотири пам’ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, з 9 червня вводяться в обіг пам'ятні монети "Євген Коновалець" (2 гривні, нейзильбер) та "Спадок" (10 гривень, срібло), з 21 червня – монети "Василь Сліпак" (2 гривні, нейзильбер) та "25 років Конституції України" (10 гривень, срібло).

Монета "Євген Коновалець"

Пам'ятна монета "Євген Коновалець" присвячена військовому і політичному діячеві, особистості, що символізує спадковість української національно-визвольної боротьби, Євгену Михайловичу Коновальцю.

На аверсі монети розміщено: на тлі калинової гілки, яка обрамляє монету ліворуч, – малий Державний Герб України (угорі), праворуч від якого напис – УКРАЇНА; по центру, на дзеркальному тлі, фалеристична пам'ятка часів визвольних змагань у вигляді монограми з двох літер "С", переплетених гілкою червоної калини, – відзнака "Стрілецька Рада"; праворуч від якої – слова Є. Коновальця: ...БУДЕМО/ МАТИ СИЛУ,/ ТОДІ ВИЙДЕМО/ ПОБІДНО/ З НАЙГІРШОГО/ ЛИХОЛІТТЯ/ І ЗДОБУДЕМО/ ВСЕ, ЩО НАМ/ ТРЕБА – та його факсиміле; унизу: номінал монети – 2 ГРИВНІ та рік карбування монети – 2021; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від фалеристичної пам'ятки).

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На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Євгена Коновальця, ліворуч від якого напис – ОУН та стилізований тризуб з мечем; праворуч написи: ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ (півколом), роки життя: 1891-1938 (унизу).

Монета "Спадок"

Пам'ятна монета присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що залишились від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя взагалі, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної та духовної культури нашого народу, що зустрічається на писанках, вишиванках, в орнаментах.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України (позолочений), над яким рік карбування монети – 2021; унизу півколом написи: УКРАЇНА і 10 ГРИВЕНЬ; у центрі зображено прикрашену знаками-символами, оберегами, візерунками спіраль – багатозначний символ еволюції Всесвіту.

На реверсі монети в оточенні стилізованої рослинності зображено козака Мамая, який тримає стилізоване українське небо, українську культуру, весь багатовіковий спадок народу. Угорі розміщено напис – СПАДОК.

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Монета "Василь Сліпак"

Пам'ятна монета "Василь Сліпак" присвячена Герою України, кавалеру ордена "За мужність" І ступеня, кавалеру ордена "Золота Зірка", волонтеру, воїну-добровольцю з позивним "Міф" Василю Ярославовичу Сліпаку. Він відомий український оперний співак, соліст Паризької опери, член Об'єднання українців Франції, який з 2014 року боронив українську державу від російського агресора і загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу смт Луганське.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис – УКРАЇНА (півколом); на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, праворуч від якого музичний рядок, номінал монети – 2, графічний символ гривні, рік карбування монети – 2021, і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; ліворуч написи: ВАСИЛЬ СЛІПАК "МІФ" (унизу півколом).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено соловейка на стволі автомата; стилізовані дерева (угорі та внизу).

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Монета "25 років Конституції України"

Пам'ятна монета "25 років Конституції України" присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (по центру, позолочений); написи: УКРАЇНА (угорі), номінал монети -10/ГРИВЕНЬ (праворуч від герба); рік карбування монети – 2021 (унизу).

На реверсі монети на матовому тлі пазлів зображено дзеркальні абриси людей, малий Державний Герб України та написи: КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (унизу праворуч).

Нагадаємо, 12 травня в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета, присвячена Василю Стефанику, українському письменнику, громадському діячеві, політику, депутату австрійського парламенту від Королівства Галичини і Володимерії.

Також нагадаємо, 12 січня в Україні увійшла в обіг новапам'ятна монета, присвячена Агатангелу Кримському – історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української академії наук.