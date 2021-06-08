Нацбанк Украины вводит памятные монеты в честь лидера ОУН и героя АТО (фото)

Реверс памятных монет "Евгений Коновалец" и "Наследие" / Фото: НБУ

В июне 2021 года Национальный банк Украины вводит в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству нашей страны.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, с 9 июня вводятся в обращение памятные монеты "Евгений Коновалец" (2 гривни, нейзильбер) и "Наследие" (10 гривен, серебро), с 21 июня – монеты "Василий Слипак" (2 гривни, нейзильбер) и "25 лет Конституции Украины" (10 гривен, серебро).

Монета "Евгений Коновалец"

Памятная монета "Евгений Коновалец" посвящена военному и политическому деятелю, личности, символизирующей преемственность украинской национально-освободительной борьбы, Евгению Михайловичу Коновальцу.

На аверсе монеты на фоне калиновой ветви, обрамляющей монету слева, – малый Государственный Герб Украины (вверху), справа от которого надпись – УКРАИНА; по центру на зеркальном фоне – фалеристический памятник времен освободительной борьбы в виде монограммы из двух букв "С", переплетенных ветвью калины, – награда "Стрелецкая Рада"; справа от которой – слова Е. Коновальца: ...БУДЕМ/ ИМЕТЬ СИЛУ,/ ТОГДА ВЫЙДЕМ/ ПОБЕДНО/ ИЗ НАИХУДШЕГО/ ЛИХОЛЕТЬЯ/ И ЗАВОЮЕМ/ ВСЕ, ЧТО НАМ/ НУЖНО – и его факсимиле; внизу: номинал монеты – 2 гривни, и год чеканки монеты – 2021; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева от фалеристического памятника).

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На реверсе монеты на зеркальном фоне изображение Евгения Коновальца, слева от которого – надпись ОУН и стилизованный трезубец с мечом; справа надписи: ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛЕЦ (полукругом), годы жизни: 1891-1938 (внизу).

Монета "Наследие"

Памятная монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере народного искусства, явлений культуры, науки, быта, оставленных предыдущими поколениями и представленных древним символом Солнца, жизненной силы, эволюции Вселенной и жизни в целом, достоянием выдающейся универсальной ценности материальной и духовной культуры нашего народа, отраженной на писанках, вышиванках, в орнаментах.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины (позолоченный), над которым год чеканки монеты – 2021; внизу полукругом надписи: УКРАИНА и 10 ГРИВЕН; в центре изображена украшенная знаками-символами, оберегами, узорами спираль – многозначный символ эволюции Вселенной.

На реверсе монеты в окружении стилизованной растительности изображен казак Мамай, который держит стилизованное украинское небо, украинскую культуру, все многовековое наследие народа. Вверху размещена надпись – НАСЛЕДИЕ.

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Монета "Василий Слипак"

Памятная монета "Василий Слипак" посвящена Герою Украины, кавалеру ордена "За мужество" I степени, кавалеру ордена "Золотая Звезда", волонтеру, воину-добровольцу с позывным "Миф" Василию Ярославовичу Слипаку. Он известный украинский оперный певец, солист Парижской оперы, член Объединения украинцев Франции, с 2014 года защищал украинское государство от российского агрессора и погиб 29 июня 2016 года от пули снайпера вблизи пгт Луганское.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись – УКРАИНА (полукругом), на зеркальном фоне – портрет Василия Слипака, справа от которого музыкальная строка, номинал монеты – 2, графический символ гривни, год чеканки монеты – 2021, и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; слева надпись: ВАСИЛИЙ СЛИПАК "МИФ" (внизу полукругом).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен соловей на стволе автомата; стилизованные деревья (вверху и внизу).

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Монета "25 лет Конституции Украины"

Памятная монета "25 лет Конституции Украины" посвящена 25-летию принятия Основного Закона Украины.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины (по центру, позолоченный); надписи: УКРАИНА (вверху), номинал монеты -10/ГРИВЕН (справа от герба); год чеканки монеты – 2021 (внизу).

На реверсе монеты на матовом фоне пазлов изображены зеркальные абрисы людей, малый Государственный Герб Украины и надпись: КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ (внизу справа).

Напомним, 12 мая в Украине вошла в обращение новая памятная монета, посвященная Василию Стефанику, украинскому писателю, общественному деятелю, политику, депутату австрийского парламента от Королевства Галиции и Лодимерии.

А 12 января в Украине вошла в обращение новая памятная монета, посвященная Агатангелу Крымскому – историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской академии наук.