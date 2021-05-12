Нацбанк випустив монету у пам'ять про письменника і депутата: фото

/ Фото: НБУ
Від сьогодні, 12 травня, в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Вона присвячена українському письменнику, майстру експресіоністської новели, громадському діячеві, політику, депутату Австрійського парламенту від Королівства Галичини і Володимерії – Василю Стефанику.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Монета у 2 гривні входить до серії "Видатні особистості України". Вона традиційно викарбувана з нейзильберу, а її наклад склав 35 тисяч штук.
На аверсі монети розміщено малий герб України, портрет Стефаника, "вписаний" у вікно сільської хати, ім'я письменника і роки життя (1871-1936), а також логотип Банкнотно-монетного двору.
На реверсі зображено постать людини, що стоїть над прірвою і спостерігає за польотом птахів. У нижній частині монети зображено "Камінний хрест", що нагадує про одну з найвідоміших новел письменника. Над хрестом підносяться шість колосків, які нагадують про те, що майстер слова писав в основному про землю.
/ Фото: НБУ
Нагадаємо, 12 січня в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета, присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української Академії наук – Агатангелу Кримському.
А раніше Національний банк України показав найкращу монету року.