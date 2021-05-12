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Нацбанк випустив монету у пам'ять про письменника і депутата: фото

12 травня, 06:45

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

На честь 150-річчя від дня народження Василя Стефаника Монетний двір випустив двогривеник

/ Фото: НБУ

Від сьогодні, 12 травня, в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Вона присвячена українському письменнику, майстру експресіоністської новели, громадському діячеві, політику, депутату Австрійського парламенту від Королівства Галичини і Володимерії – Василю Стефанику.

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Монета у 2 гривні входить до серії "Видатні особистості України". Вона традиційно викарбувана з нейзильберу, а її наклад склав 35 тисяч штук.

На аверсі монети розміщено малий герб України, портрет Стефаника, "вписаний" у вікно сільської хати, ім'я письменника і роки життя (1871-1936), а також логотип Банкнотно-монетного двору.

На реверсі зображено постать людини, що стоїть над прірвою і спостерігає за польотом птахів. У нижній частині монети зображено "Камінний хрест", що нагадує про одну з найвідоміших новел письменника. Над хрестом підносяться шість колосків, які нагадують про те, що майстер слова писав в основному про землю.

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/ Фото: НБУ

Нагадаємо, 12 січня в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета, присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української Академії наук – Агатангелу Кримському.

А раніше Національний банк України показав найкращу монету року.

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