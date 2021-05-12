Нацбанк выпустил монету в память о писателе и депутате: фото

/ Фото: НБУ

С сегодняшнего дня, 12 мая, в Украине вошла в оборот новая памятная монета. Она посвящена украинскому писателю, мастеру экспрессионистской новеллы, общественному деятелю, политику, депутату Австрийского парламента от Королевства Галиции и Владимерии – Василию Стефанику.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Монета в 2 гривни входит в серию "Выдающиеся личности Украины". Она традиционно изготовлена из нейзильбера, а ее тираж составил 35 тысяч штук.

На аверсе монеты размещены малый герб Украины, портрет Стефаника, "вписанный" в окно сельской хаты, имя писателя и годы жизни (1871–1936), а также логотип Банкнотно-монетного двора.

На реверсе изображена фигура человека, стоящего над пропастью и наблюдающего за полетом птиц. В нижней части монет изображен "Каменный крест", напоминающий об одной из самых известных новелл писателя. Над крестом возвышаются шесть колосков, напоминающих о том, что мастер слова писал в основном о земле.

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/ Фото: НБУ

Напомним, 12 января в Украине вошла в оборот новая памятная монета, посвященная украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агатангелу Крымскому.

А ранее Национальный банк Украины показал лучшую монету года.