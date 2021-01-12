В Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета: фото

З сьогоднішнього дня, 12 січня, в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Вона присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української Академії наук – Агатангелу Кримському. Монета входить у серію "Видатні особистості України".

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Монета номіналом 2 гривні виготовлена з нейзильберу. Її тираж – 35 тисяч штук.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

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На аверсі монети розміщено малий герб України, геометричний декор із розкритих книг, які складаються в зірку, цитата Агатангела Кримського.

На реверсі – портрет Кримського на тлі вертикальних ліній, його ім'я та роки життя (1871-1942).

Нагадаємо, раніше Національний банк України (НБУ) показав кращу монету року.

Також повідомлялося, що влітку-2020 10 гривень стали монетою і увійшли в обіг. Як очікує НБУ, нова десятка поступово замінить паперові банкноти того ж номіналу.

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