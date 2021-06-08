Краща монета року: в НБУ назвали переможців (фото)

Лідерів конкурсу визначили у двох номінаціях. Один із наборів повністю складається з квадратних монет

Монети-переможці конкурсу (праворуч) / Фото: НБУ

Переможцями конкурсу "Краща монета року України" за 2020 рік знову стали, як і минулого року, дві пам'ятні монети – набір "Енеїда" та "Передова". Вони посіли перші місця в номінаціях "Краща монета року" і "Краще розкриття теми" відповідно, повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

Краща монета року – "Енеїда"

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Набір пам'ятних монет "Енеїда"

Це набір з дев'яти пам'ятних монет зі срібла. Номінал кожної – 10 гривень. Вони були введені в обіг 22 грудня 2020 року, а перший аукціон відбувся 14 січня 2021 року. Монети продавалися в футлярі з флоку та сувенірній упаковці.

Набір присвячений поемі "Енеїда" українського письменника Івана Котляревського, який цим твором заклав нову українську літературу.

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Автори ескізів монет – художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори – Анатолій Дем'яненко, Роман Чайковський, Володимир Атаманчук. Програмне моделювання – Віталій Андріянов.

Найкраще розкриття теми – "Передова"

Монета "Передова"

Ця пам'ятна монета з нейзильберу номіналом 5 гривень. Вона присвячена українським військовим і медикам, в обіг введена 13 жовтня 2020 року, в День захисника України.

"Під час пандемії, в умовах боротьби України за територіальну цілісність країни у кожного своя передова і своя лінія фронту, і тільки докладаючи спільних зусиль, можна перемогти", – пояснювали тему цієї монети в Міноборони.

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Автори ескізів монети – Микита Титов (автор ідеї), Святослав Іваненко. Скульптор – Святослав Іваненко. Програмне моделювання – Юрій Лук'янов.

До складу комісії, яка обирала переможців, входили фахівці НБУ, Національної академії наук, національних музеїв, а також експерти з образотворчого мистецтва та нумізматики. Голосування було таємним.

Нагадаємо, у червні 2021 року НБУ вводить в обіг відразу чотири пам'ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни.

А про те, які монети минулих років можуть збагатити українців, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":