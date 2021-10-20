Десять "минималок" за 20 копеек. Украинцам за тысячи гривен предлагают советские монеты

На аукционах для нумизматов продают несколько тысяч советских монет. Зачастую, номинал этих монет не соответствует их реальной стоимости.
"Сегодня" нашли на аукционе копейки,продав которые можно несколько месяцев жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать.
10 копеек 1946 года продают за 1,5 тыс долларов или 38,2 тыс. грн. Изготовлена монета из медно-никелевого сплава. Хоть продавец и указал, что монета находится в удовлетворительном состоянии, на фото видно, что она выглядит не лучшим образом. Покупателю придется ее почистить.
Далее по теме
20 копеек 1931 года из биллона стоят немного дороже – продавец просит 2,6 тыс. долларов, или 68,5 тыс. грн. Автор пишет, что извлек монету из коробки в старой квартире – он ее не чистил и не мыл. Эти 20 копеек были в обращении.
За 15 копеек 1932 года просят 5,7 тыс долларов или 150 тыс. грн. Монета изготовлена из латуни, а ее вес 2,54 г. Продавец уверяет в подлиности и даже предлагает провести экспертизу, но за счет покупателя.
В то же время, за такие же 15 копеек 1932 года другие продавцы просят гораздо меньше – 1 доллар.
Памятные монеты в Украине
Ко Дню Независимости Украины Национальный банк ввел в обращение четыре памятные монеты – не только из нейзильбера номиналом 5 гривен, которые появились с 10 августа, но и из золота и серебра. Монеты из серии "Возрождение украинской государственности" появились с 17 августа.
В обращение ввели такие памятные монеты:
- номиналом 1 гривня из серебра, тираж 15 000 штук;
- номиналом 10 гривен из серебра, тираж 3000 штук;
- номиналом 50 гривен из серебра, тираж 500 штук;
- номиналом 250 гривен из золота, тираж до 400 штук.
Как мы писали ранее, в конце июля в обращение вышла памятная монета с лошадью. Также недавно в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами, которые уже вышли из обращения.