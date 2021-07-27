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В Україні з'явиться нова монета з конем – як вона виглядає

27 липня 2021 12:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Монету, тираж якої становить 40 тисяч, обіцяють випустити вже через декілька днів

Як виглядає пам'ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського". Колаж: "Сьогодні"

Як виглядає пам'ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського". Колаж: "Сьогодні"

Національний банк України з 29 липня 2021 року вводить в обіг пам'ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського".

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Про це йдеться на сайті НБУ.

Монету випускають на честь повернення рідкісних диких коней Пржевальського в Чорнобильську зону відчуження.

Як повідомили в Нацбанку, випускатимуть монети номіналом 5 гривень. Їх тираж становить 40 тисяч.

Що зображено на монеті

  • на аверсі – кінь Пржевальського в кольорі;
  • на реверсі – лось, бурий ведмідь, чорний лелека, зубр і рись (занесені до Червоної книги України).

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Також в Національному банку України розглядають можливість поліпшення візуального розпізнавання і тактильних характеристик монет. Їх можуть змінити для зручності людей похилого віку та людей з вадами зору.

Нагадаємо, в червні 2021 року НБУ ввів в обіг відразу чотири пам'ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни.

А про те, які монети минулих років можуть збагатити українців, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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