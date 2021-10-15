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Ціни на нафту злетіли до нового трирічного максимуму

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
15 жовтня, 12:43
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Котирування еталонної марки нафти перевищили значення жовтня 2018 року
Нафта знову подорожчала
Нафта знову подорожчала / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість еталонної марки нафти Brent, що видобувається в Північному морі, рекордно зросла на торгах 15 жовтня – до 85,1. Котирування перевищили значення жовтня 2018 року.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Зростання в порівнянні з рівнем закриття склало 1,2%. Тим часом ціна за барель нафти американської марки WTI досягла 82,28 долара за барель. Зростання склало 1,2%.

Ще в серпні цього року світові ціни на нафту марки Brent досягли рекордно низьких показників вперше з 24 травня, впавши в ціні до 66,08 за барель. Ціни впали на тлі зміцнення долара і в зв'язку з активним поширенням нового штаму коронавірусу.

Вже на початку жовтня ціна на нафту північноморської марки Brent піднялася вище 81 долара за барель.

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Нагадаємо, Україна в червні 2021 року на тлі проблем з білоруськими нафтопродуктами вперше здійснила поставку алжирської нафти сорту Saharan Blend для Кременчуцького НПЗ. По Україні алжирська нафта транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса – Кременчук".

Сайт "Сьогодні" раніше розібрався, чи зможе Україна зіскочити з "паливної голки" і з країни-імпортера палива перетворитися якщо не в його експортера, то хоча б забезпечити свої внутрішні потреби.

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