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Цены на нефть взлетели до нового трехлетнего максимума

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
15 октября, 12:43
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Котировки эталонной марки нефти превысили значения октября 2018 года
Нефть снова подорожала
Нефть снова подорожала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость эталонной марки нефти Brent, добываемой в Северном море, рекордно выросла на торгах 15 октября – до 85,1. Котировки превысили значения октября 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Рост по сравнению с уровнем закрытия составил 1,2%. Тем временем цена за баррель нефти американской марки WTI достигла 82,28 доллара за баррель. Рост составил 1,2%.

Еще в августе этого года мировые цены на нефть марки Brent достигли рекордно низких показателей впервые с 24 мая, упав в цене до 66,08 за баррель. Цены упали на фоне укрепления доллара и в связи с активным распространением нового штамма коронавируса.

Уже в начале октября цена на нефть североморской марки Brent поднялась выше 81 доллара за баррель.

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Напомним, Украина в июне 2021 года на фоне проблем с белорусскими нефтепродуктами впервые осуществила поставку алжирской нефти сорта Saharan Blend для Кременчугского НПЗ. По Украине алжирская нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса – Кременчуг".

Сайт "Сегодня" ранее разобрался, сможет ли Украина соскочить с "топливной иглы" и из страны-импортера топлива превратиться если не в его экспортера, то хотя бы обеспечить свои внутренние потребности.

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