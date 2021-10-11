Нафта подорожчала до максимуму за останні три роки

Як вважають експерти, зростання цін на ринку нафти сприяє високий попит на неї

Вартість грудневих ф'ючерсів на Brent виросла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures в понеділок, 11 жовтня, досягла максимальних значень за три роки.

Вартість еталонної марки нафти Brent склала 83,99 дол. за барель.

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Як пояснюють експерти, головна причина подорожчання – відмова США використовувати нафтові резерви.

Зростанню цін на ринку нафти також сприяє високий попит на цю сировину в якості альтернативи природному газу, який сильно подорожчав в Європі. Так, ще 5 жовтня в Європі ціна газу оновила історичний максимум і перевищила 1300 доларів за тисячу кубометрів.

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Вже наступного дня, 6 жовтня, ціна на природний газ досягла 1900 доларів за тисячу кубометрів. Така вартість стала новим рекордом. У зв'язку з таким різким зростанням цін група країн Європейського Союзу запропонувала провести власне розслідування.

Чому ціни на газ в Європі різко обвалилися

7 жовтня на біржі ICE ціни до закриття торгів склали нижче 1250 дол. за тисячу кубометрів. Вони з тріском впали на 36%, буквально за кілька годин.

Деякі британські видання, в тому числі Financial Times і The Telegraph, звернули увагу, що різкий обвал цін відбувся після заяв Путіна, які він зробив напередодні. Однак інші аналітики вважають, що причиною такого стрімкого піке цін стало закриття трейдерами коротких позицій і РФ тут ні при чому, оскільки що на тлі цієї ситуації обвалилися й акції "Газпрому".

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Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що стало причиною такого різкого стрибка цін на газ.

А також писали про те, як газова криза в Європі вплине на український ринок товарів.