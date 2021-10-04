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Ціни на нафту побили рекорд трирічної давності. Скільки коштує барель

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
4 жовтня, 18:44
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Вартість зростає на тлі рекомендації комітету ОПЕК + щодо подальшого нарощування видобутку нафти
Ціна грудневого ф'ючерсу на нафту марки Brent перевищила 81 долар за барель
Ціна грудневого ф'ючерсу на нафту марки Brent перевищила 81 долар за барель / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціна на нафту північноморської марки Brent 4 жовтня піднялася вище 81 долара за барель.

Згідно з даними Лондонській біржі ICE, ціна грудневого ф'ючерсу на нафту марки Brent перевищила 81 долар за барель вперше з жовтня 2018 року.

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А ціна листопадового ф'ючерсу на нафту американської марки WTI 4 жовтня піднялася вище 77 доларів за барель. Таким чином вона досягла максимального значення майже за сім років.

Відзначимо, що ціни ростуть на тлі рекомендації комітету ОПЕК+ щодо подальшого нарощування видобутку нафти. На сьогоднішньому засіданні моніторингового комітету ОПЕК+ рекомендували країнам, які входять в альянс, дотримуватися узгодженого раніше плану по збільшенню видобутку на 400 тисяч барелів щомісяця.

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Що буде з цінами на нафту?

Експрезидент асоціації операторів нафтопродуктів України Леонід Косянчук вважає, що біржа – це перш за все фінансово-спекулятивний інструмент.

"Те, що ми бачимо, це котирування ф'ючерсів, а до нафтопродуктів це дійде не раніше, ніж через 45 діб. Тобто нафтові котирування можуть служити маркером ринкових тенденцій", – відзначає експерт.

На думку Леоніда Косянчука, протягом року ціна на нафту і нафтопродукти буде залежати від успішної або неуспішної боротьби з пандемією коронавірусу. Тому точно спрогнозувати, якими будуть ціни на нафту до кінця року – неможливо, так попит може зрости або зменшитися в будь-який момент.

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