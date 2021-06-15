Заміна білоруському бензину? Україна вперше отримала нафту з Алжиру

"Укртранснафта" поставляє вже шість сортів нафти. Чорне золото перероблятимуть на українському заводі

До України прибула нафта з Алжиру / Фото: Сьогодні, Укртатнафта

Україна у червні 2021 року на тлі проблем з білоруськими нафтопродуктами вперше здійснила поставку алжирської нафти сорту Saharan Blend для Кременчуцького НПЗ. По Україні алжирська нафта транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса – Кременчук".

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Про це повідомила пресслужба оператора нафтотранспортної системи України, державної компанії "Укртранснафта".

"Після перевірки якісних показників сировини компанія почала прийом фолієвої кислоти в нафтотранспортні системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу", – сказано в повідомленні.

Тепер, крім перекачування нафти з українських родовищ, "Укртранснафта" має досвід транспортування шести сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI і Saharan Blend.

Нагадаємо, зараз Україна імпортує 80% автомобільного пального. Тому на тлі загрози дефіциту білоруського пального, експорт якого становить майже половину нашого ринку нафтопродуктів, знову стало актуальним питання його заміни.

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Одним із джерел власного пального може стати переробка алжирської нафти. Алжир входить до спису лідерів світової нафтогазовидобувної галузі. Ця країна займає сьоме місце серед провідних експортерів газу і сімнадцяте серед експортерів нафти. Держава є членом Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Форуму країн-експортерів газу.

Сайт "Сьогодні" раніше розібрався, чи зможе Україна зіскочити з "паливної голки" і з країни-імпортера палива перетворитися якщо не в його експортера, то хоча б забезпечити свої внутрішні потреби.

Тим часом бензин в Україні дорожчає: