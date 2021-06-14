Велика приватизація: перші об'єкти вже готові до продажу – Шмигаль

Поки невідомо, які саме великі державні підприємства виставлять на продаж

/ Фото: Кабинет министров Украины

Фонд державного майна України в рамках великої приватизації підготував перші об'єкти для продажу.

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Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ухвалення 20 березня цього року закону 4543, завдяки голосуванню у Верховній раді, усунуло останню перешкоду для відновлення приватизації великих державних підприємств, або так званої "Великої приватизації". І вже зараз перші об'єкти готові, за інформацією Фонду державного майна України", – сказав Шмигаль.

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За словами прем'єр-міністра, з часом роль держави, як власника великих підприємств, має зменшитися.

"Розблокування великої приватизації – це абсолютно чіткий сигнал про те, що Україна готова співпрацювати з інвесторами, готова до інвестицій, що ми забезпечимо прозорі і чесні продажу великих підприємств в Україні", – зазначив він.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко розповів сайту "Сьогодні", що незважаючи на те, що в минулі роки говорилося про те, що Україна буде намагатися передати державні банки в приватні руки, поспішати з цим процесом не будуть, поки банки не приведуть в "товарний" вигляд.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський підписав скасування мораторію на велику приватизацію, і тепер великі об'єкти держвласності в Україні будуть виставляти на аукціони навіть під час карантину.

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