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Велику приватизацію повернули – Рада скасувала карантинний мораторій

30 березня, 16:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Останнє слово все одно залишиться за Кабінетом міністрів

Верховна Рада дозволила проводити аукціони з продажу об'єктів великої приватизації. Обмеження діяло з 25 вересня 2020 рокуі спочатку вводилося до закінчення карантину. Об'єктів малої приватизації воно не стосувалося. Скасування мораторію на продаж підприємств в рамках великої приватизації передбачене законопроєктом № 4543. Верховна Рада прийняла його в другому читанні і в цілому 30 березня.

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При цьому голландські аукціони (на зниження стартової ціни) для об'єктів великої приватизації все одно не допускаються.

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Ще один важливий нюанс: умови продажу об'єктів великої приватизації, в тому числі проведення аукціонів, затверджує Кабінет міністрів. І він все ще може відмовитися від організації торгів на час карантину.

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Крім того, Верховна Рада повернула список держпідприємств, які не підлягають продажу. Минулий перелік припинив діяти ще в 2019 році. Цей документ поки що прийняли в першому читанні, список ще будуть доповнювати.

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У 2021 році доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснював, навіщо Україні знадобиться реформа держбанків з подальшою їх приватизацією:

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приватизація Верховна Рада законопроекти аукціони

Джерело: Сьогодні

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