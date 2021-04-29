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Зеленський повернув велику приватизацію під час карантину

29 квітня, 16:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Велике державне майно продаватимуть, незважаючи на коронавірусні обмеження, але спробують виручити якнайбільше грошей

Великі об'єкти держвласності в Україні будуть виставляти на аукціони навіть під час карантину. Скасування мораторію на велику приватизацію підписав президент Володимир Зеленський. Верховна Рада прийняла цей законопроєкт ще 30 березня, але після зробила (і провалила) спробу знову ввести мораторій. Важливо, що під час карантину не будуть проводитися аукціони із зниженням стартової ціни. Крім того, забороняються аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації.

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Державне майно дозволяється продавати тільки на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну і взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу" , – уточнили в ОП.

Підписаний закон вступить в силу на наступний день після офіційної публікації.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада повернула список держпідприємств, які не підлягають продажу. Минулий перелік припинив діяти ще в 2019 році. Цей документ поки що взяли в першому читанні, список ще будуть доповнювати.

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У 2021 році доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд гривень.

При цьому раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в умовах карантину некоректно говорити про велику приватизацію, тому що держава не врятує від неї багато коштів. Ймовірно, тепер влада розраховує, що ситуація змінилася і потенційні інвестори вже адаптувалися до карантину.

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