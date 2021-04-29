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Зеленский вернул большую приватизацию во время карантина

29 апреля, 16:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Крупное государственное имущество будут продавать, несмотря на коронавирусные ограничения, но попробуют выручить как можно больше денег

Крупные объекты госсобственности в Украине будут выставлять на аукционы даже во время карантина. Отмену моратория на большую приватизацию подписал президент Владимир Зеленский. Верховная Рада приняла этот законопроект еще 30 марта, но после предприняла (и провалила) попытку снова ввести мораторий. Важно, что во время карантина не будут проводиться аукционы со снижением стартовой цены. Кроме того, запрещаются аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взял на себя обязательства выполнить условия продажи", – уточнили в ОП.

Подписанный закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

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Напомним, ранее Верховная Рада вернула список госпредприятий, не подлежащих продаже. Прошлый перечень прекратил действовать еще в 2019 году. Этот документ пока что приняли в первом чтении, список еще будут дополнять.

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В 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд гривен.

При этом ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в условиях карантина некорректно говорить о большой приватизации, потому что государство не выручит от нее много средств. Вероятно, теперь власти рассчитывают, что ситуация изменилась и потенциальные инвесторы уже адаптировались к карантину.

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