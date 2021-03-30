"Нафтогаз" та "Укрпошту" точно не продадуть. Рада заборонила приватизацію низки підприємств

В Україні затвердили новий список підприємств та інших об'єктів держвласності, які не підлягають приватизації. До переліку, зокрема, увійшли "Укрпошта" (купівлею якої вже цікавилися китайці), "Укрзалізниця", "Нафтогаз України", холдинг "Артем" та ін. – всього більше 650 об'єктів. Попередній перелік був скасований у 2019 році. У новий список включені підприємства, які:

забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави;

є природними монополіями;

мають критично важливе значення для суспільства.

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Про це йдеться в урядовому законопроєкті № 4020, який Верховна Рада прийняла в першому читанні 289 голосами. З повним списком підприємств, які не можна приватизувати, можна ознайомитися в додатках до документа.

Депутати планують дещо змінити список підприємств до другого читання – кожен нардеп зможе запропонувати додати до переліку об'єкти, які він вважає стратегічними.

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Автори документа пояснили, що приватизувати забороняється "об'єкти, функції яких не можуть в повній мірі виконуватися суб'єктами господарювання недержавного сектору". При цьому вони не вважають, що "держава кращий власник", ніж бізнес. За словами авторів законопроєкту, цей список – складова національної безпеки і запобіжник від втрати стратегічних підприємств.

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Нагадаємо, при цьому з 25 вересня 2020 року в Україні заборонено проводити аукціони з продажу об'єктів великої приватизації. Обмеження встановлено на час карантину.

Незважаючи на це, у 2021 році доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд грн.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснював, що в умовах карантину некоректно говорити про велику приватизацію, тому що держава не отримає від неї багато коштів.

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