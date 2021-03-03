Приватизація держбанків: у Мінфіні пояснили, в чому заковика

Попри те, що в минулі роки говорилося, що Україна буде намагатися передати державні банки в приватні руки, квапитися з цим процесом ми не будемо, поки банки не приведуть у "товарний" вигляд.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні".
За його словами, це – питання наявності покупця і прийнятної для нас ціни.
"Теоретично можна і зараз продати всі банки, але питання – за яку ціну? Вона залежить від стану банків, обсягу портфеля непрацюючих кредитів ... Будь-який інвестор прораховує ризики. Тому важливо для початку привести банки в продажний вид. Працюємо в цьому напрямі", – розповів глава Мінфіну.
Він додав, що сьогодні ведуть переговори про входження Європейського банку розвитку та реконструкції в Ощадбанк, проте про строки поки що говорити рано.
Нагадаємо, раніше Сергій Марченко розповів, що "Укргазбанк" залишиться державним, але туди пустять іноземного акціонера. За його словами, IFC був цікавий формат кредиту з конвертацією коштів до статутного капіталу.
Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Цього року точно не буде легше" – інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком".
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