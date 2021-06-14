Большая приватизация: первые объекты уже готовы к продаже – Шмыгаль

Пока неизвестно, какие именно крупные государственные предприятия выставят на продажу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / Фото: Кабинет министров Украины

Фонд государственного имущества Украины в рамках большой приватизации подготовил первые объекты для продажи.

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Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Принятие 20 марта этого года закона 4543, благодаря голосованию в Верховной раде, устранило последнее препятствие для возобновления приватизации крупных государственных предприятий, или так называемой "Большой приватизации". И уже сейчас первые объекты готовы, по информации Фонда государственного имущества Украины", – сказал Шмыгаль.

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По словам премьер-министра, со временем роль государства, как владельца крупных предприятий, должна уменьшиться.

"Разблокирование большой приватизации – это абсолютно четкий сигнал о том, что Украина готова сотрудничать с инвесторами, готова к инвестициям, что мы обеспечим прозрачные и честные продажи крупных предприятий в Украине", – отметил он.

Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал сайту "Сегодня", что несмотря на то, что в прошлые годы говорилось о том, что Украина будет стараться передать государственные банки в частные руки, спешить с этим процессом не будут, пока банки не приведут в "товарный" вид.

Также недавно президент Владимир Зеленский подписал отмену моратория на большую приватизацию, и теперь крупные объекты госсобственности в Украине будут выставлять на аукционы даже во время карантина.

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