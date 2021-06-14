Українська
$ 27,04
32,79
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Большая приватизация: первые объекты уже готовы к продаже – Шмыгаль

14 июня 2021 14:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пока неизвестно, какие именно крупные государственные предприятия выставят на продажу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / Фото: Кабинет министров Украины

Фонд государственного имущества Украины в рамках большой приватизации подготовил первые объекты для продажи.

Реклама

Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Принятие 20 марта этого года закона 4543, благодаря голосованию в Верховной раде, устранило последнее препятствие для возобновления приватизации крупных государственных предприятий, или так называемой "Большой приватизации". И уже сейчас первые объекты готовы, по информации Фонда государственного имущества Украины", – сказал Шмыгаль.

Читайте также:

Большую приватизацию вернули – Рада отменила карантинный мораторий

Реклама

По словам премьер-министра, со временем роль государства, как владельца крупных предприятий, должна уменьшиться.

Не пропусти!
Переживший остановку сердца Эриксен впервые вышел к болельщикам (видео)
Кристиан Эриксен пришел в себя после клинической смерти

"Разблокирование большой приватизации – это абсолютно четкий сигнал о том, что Украина готова сотрудничать с инвесторами, готова к инвестициям, что мы обеспечим прозрачные и честные продажи крупных предприятий в Украине", – отметил он.

Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал сайту "Сегодня", что несмотря на то, что в прошлые годы говорилось о том, что Украина будет стараться передать государственные банки в частные руки, спешить с этим процессом не будут, пока банки не приведут в "товарный" вид.

Также недавно президент Владимир Зеленский подписал отмену моратория на большую приватизацию, и теперь крупные объекты госсобственности в Украине будут выставлять на аукционы даже во время карантина.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит Пенсфонд
Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит ПенсфондЭкономика
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплаты
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплатыЭкономика
Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариков
Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариковЭкономика
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколько
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколькоЭкономика
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделю
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячам
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячамЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять