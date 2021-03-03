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"Укргазбанк" залишиться державним, але туди пустять іноземного акціонера

3 березня, 21:30

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

IFC був цікавий формат кредиту з конвертацією коштів у статутний капітал, каже Сергій Марченко

АБ "Укргазбанк", 95% акцій якого належать державі, залишиться в її власності, однак у банку з'явиться іноземний інвестор – Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

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Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні".

"Строки та механізми входження обговорюються. Ми пройшли тільки перший етап – підписали кредитну угоду. Отриманий кредит може бути конвертований в капітал з передачею інвестору пакета акцій", – розповів голова Мінфіну.

Говорячи про умови входження IFC до "Укргазбанку", Марченко додав:

"Їм був цікавий формат, коли вони на першому етапі дають кредит 30 млн євро з можливістю подальшої конвертації в акції банку з додатковою емісією до 20% статутного капіталу".

Нагадаємо, 25 січня Міністерство фінансів України, IFC і "Укргазбанк" підписали угоду про надання кредиту в 30 млн євро.

Також нагадаємо, процедура приватизації "Укргазбанку" почалася в лютому-2019, а Міжнародна фінкорпорація є структурою Світового банку.

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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Цього року точно не буде легше" – інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком".

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приватизація кредити Укргазбанк акціонери IFC Сергей Марченко

Джерело: Сьогодні

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