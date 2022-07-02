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Без рублів на роки: банкомати в РФ не сприймають "дерев'яні" як гроші

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 липня, 11:38
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Російське населення не може розрахуватися новими рублями
Оновлення Центробанку РФ вдалося "на славу"
Оновлення Центробанку РФ вдалося "на славу" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

30 червня в Росії ввели в обіг нові банкноти номіналом у сто рублів, однак населення не скоро зможе скористатися ними в банкоматах.

Як повідомили локальні медіа, банкомати, термінали, касові апарати й інша спецтехніка для підрахунку грошей не навчені розпізнавати оновлення.

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Простіше кажучи, техніка не сприймає нові російські купюри як гроші. Очікується, що переналаштування техніки може розтягнутися на роки.

У чому причина?

Ситуацію пояснюють тим, що компанії-виробники вийшли з РФ через санкції Заходу, а більшість АТМ (понад 60%) належать "ворожим" компаніям NCR та Diebold Nixdorf. Касова техніка взагалі повністю імпортна. Провладні структури країни-агресора переконують, що оновлення займе лише місяць часу і все вдасться налаштувати.

А ось банкіри вважають, що не варто опиратися на досвід 2017 року, коли кредитні організації не були під санкціями, а виробники не вийшли з РФ. Вони припускають, що постачальники взагалі відмовляться від підтримки нових купюр, тобто їх використання в пристроях буде неможливим.

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Попри те, що навіть 100 рублів оновити складно й це займе кілька років, Центробанк Росії не зупиняється. Очікується, що з 2023 року в обіг введуть нові банкноти номіналом 1000 та 5000 рублів.

Гній стане ходовим у РФ

Нещодавно російська Дума ухвалила закон, згідно з яким на добрива можна оформляти право власності. Лише після того, як гній стане власністю населення, його можна буде продавати.

До набрання чинності нового закону, використовувати відходи в сільському господарстві заборонено. Для цього потрібно пройти чимало процедур:

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  • оформити паспорт відходів;
  • визначити клас небезпечності;
  • провести екологічну експертизу;
  • отримати ліцензію.

Новий закон прирівнює гній і послід після спеціальної обробки до "побічних продуктів тваринництва". Відтак ресурс можна буде використовувати для збагачення плодючості ґрунту.

Російська влада сподівається, що нововведення допоможе створити окрему сферу, що стосується органічних добрив. Гній із РФ мають намір експортувати та використовувати як сировину в сільському господарстві.

"Грінпіс" та місцева екоінспекція виступили проти урядової ініціативи, оскільки фермери часто зловживають становищем і забруднюють довкілля.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в російських ресторанах з фастфудом все частіше замість Pepsi та Coca-Cola можна побачити "імпортозаміщення" з "цікавими" присмаками за ту ж ціну, а також писали про те, як населенню РФ продають суші у вигляді терористичних літер.

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