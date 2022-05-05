Рубля більше не буде! В Україні повністю заборонять обіг кривавої валюти

Рада підготувала вже три законопроєкти про заборону обігу російського рубля на території країни
Рублі також заборонять використовувати для міжнародних переказів та розрахунків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
В Україні планують заборонити
обіг російського рубля на території держави, а також його використання для міжнародних переказів та розрахунків. У Верховній Раді вже зареєстрували загальний пакет документів, який складається з трьох відповідних законів.
Йдеться про законопроєкти
№7334, №7335 та №7336, авторами яких є депутати від "Батьківщини".
Основний законопроєкт — це №7334, він пропонує на період воєнного стану:
заборонити будь-яке використання російського рубля в Україні та для транскордонних переказів та переміщень; примусово обмежити право власності на активи у російських рублях (прибрати нарахування відсотків, комісій тощо); вивести з обігу рублеві активи, що належать резидентам РФ або резидентам України, що під контролем резидентів Росії (цей метод відрізняється від їхньої конфіскації тим, що не вимагає рішення суду); заборонити допуск до торгів фінансовими інструментами, номінованими у російських рублях; заборонити офіційний курс рубля (виняток – можливі репарації); криміналізувати незаконні дії з російськими рублями; надати НБУ право вирішувати, на які інші валюти можна поширити такі самі обмеження (приміром, білоруський рубль).
Законопроєкт №7335 спрощує процедури вилучення іноземної валюти, виведеної з цивільного обороту в Україні, яка переміщується через митний кордон, а №7336 встановлює
кримінальну відповідальність
за порушення норм, прописаних у попередніх документах. Так, за порушення різної тяжкості загалом пропонують карати позбавленням волі строком від 3 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком від 3 до 15 років та з конфіскацією майна. Обмеження від Нацбанку
25 лютого НБУ
зупинив операції з російським та білоруським рублем. Відповідні зміни зафіксовані в постанові від 24 лютого 2022 року №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану".
Так, уповноваженим установам заборонили здійснювати будь-які валютні операції:
з використанням російських рублів та білоруських рублів; учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь; для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які перебувають у Російській Федерації або в Республіці Білорусь.
Раніше ми розповідали, як
РФ штучно стримує рубль, але це не працює і погано впливає на добробут простих росіян.
Також ми писали,
що загрожує Росії за введення своєї валюти на окупованій території України.