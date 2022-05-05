Рубля більше не буде! В Україні повністю заборонять обіг кривавої валюти

Рада підготувала вже три законопроєкти про заборону обігу російського рубля на території країни

Рублі також заборонять використовувати для міжнародних переказів та розрахунків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні планують заборонити обіг російського рубля на території держави, а також його використання для міжнародних переказів та розрахунків. У Верховній Раді вже зареєстрували загальний пакет документів, який складається з трьох відповідних законів.

Йдеться про законопроєкти №7334, №7335 та №7336, авторами яких є депутати від "Батьківщини".

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Основний законопроєкт — це №7334, він пропонує на період воєнного стану:

заборонити будь-яке використання російського рубля в Україні та для транскордонних переказів та переміщень;

в Україні та для транскордонних переказів та переміщень; примусово обмежити право власності на активи у російських рублях (прибрати нарахування відсотків, комісій тощо);

на активи у російських рублях (прибрати нарахування відсотків, комісій тощо); вивести з обігу рублеві активи, що належать резидентам РФ або резидентам України, що під контролем резидентів Росії (цей метод відрізняється від їхньої конфіскації тим, що не вимагає рішення суду);

що належать резидентам РФ або резидентам України, що під контролем резидентів Росії (цей метод відрізняється від їхньої конфіскації тим, що не вимагає рішення суду); заборонити допуск до торгів фінансовими інструментами, номінованими у російських рублях;

номінованими у російських рублях; заборонити офіційний курс рубля (виняток – можливі репарації);

(виняток – можливі репарації); криміналізувати незаконні дії з російськими рублями;

з російськими рублями; надати НБУ право вирішувати, на які інші валюти можна поширити такі самі обмеження (приміром, білоруський рубль).