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Рубля більше не буде! В Україні повністю заборонять обіг кривавої валюти

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 17:13
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Рада підготувала вже три законопроєкти про заборону обігу російського рубля на території країни
Рублі також заборонять використовувати для міжнародних переказів та розрахунків
Рублі також заборонять використовувати для міжнародних переказів та розрахунків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні планують заборонити обіг російського рубля на території держави, а також його використання для міжнародних переказів та розрахунків. У Верховній Раді вже зареєстрували загальний пакет документів, який складається з трьох відповідних законів.

Йдеться про законопроєкти №7334, №7335 та №7336, авторами яких є депутати від "Батьківщини".

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Основний законопроєкт — це №7334, він пропонує на період воєнного стану:

  • заборонити будь-яке використання російського рубля в Україні та для транскордонних переказів та переміщень;
  • примусово обмежити право власності на активи у російських рублях (прибрати нарахування відсотків, комісій тощо);
  • вивести з обігу рублеві активи, що належать резидентам РФ або резидентам України, що під контролем резидентів Росії (цей метод відрізняється від їхньої конфіскації тим, що не вимагає рішення суду);
  • заборонити допуск до торгів фінансовими інструментами, номінованими у російських рублях;
  • заборонити офіційний курс рубля (виняток – можливі репарації);
  • криміналізувати незаконні дії з російськими рублями;
  • надати НБУ право вирішувати, на які інші валюти можна поширити такі самі обмеження (приміром, білоруський рубль).

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