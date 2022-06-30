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Продаватимуть і експортуватимуть: гній нарешті стане росіянам у нагоді

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 20:03
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Російська влада ухвалила черговий "важливий" закон, який стосується улюбленої продукції населення
У РФ продаватимуть головний національний продукт
У РФ продаватимуть головний національний продукт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Днями в російській Думі ухвалили закон, згідно з яким на добрива можна оформляти право власності.

Відповідний законопроєкт опублікували в законодавчій базі даних.

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Відповідно до нововведення, лише після того як гній стане власністю росіян, вони зможуть його продати. Однак цікаво, що використовувати його в сільському господарстві поки що заборонено. Щоб продати такий товар у РФ, потрібно:

  • оформити паспорт відходів;
  • визначити клас небезпечності;
  • провести екологічну експертизу;
  • отримати ліцензію.

Новий закон прирівнює гній і послід після спеціальної обробки до "побічних продуктів тваринництва". Відтак ресурс можна буде використовувати для збагачення плодючості ґрунту.

Російська влада сподівається, що нововведення допоможе створити окрему сферу, що стосується органічних добрив. Гній із РФ мають намір експортувати та використовувати як сировину в сільському господарстві.

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"Грінпіс" та місцева екоінспекція виступили проти урядової ініціативи, оскільки фермери часто зловживають становищем і забруднюють довкілля.

Імпортозаміщення не працює?

Все більше мереж і закладів у Росії не можуть забезпечити відвідувачів популярними західними напоями. KFC, Burger King та інші ресторації з фастфудом перестали продавати Coca-Cola та Pepsi.

Власники бізнесу скаржаться, що не мають чим замінити сировину. Деякі столичні заклади в Москві, а також у Ростові та багатьох інших великих містах країни-агресора, почали пропонувати населенню напої від місцевих виробників.

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У асортименті – "Байкал", "Тархун", "Дюшес" із присмаком металу, пива, чи води з-під крана. Для особливо вибагливих пропонують звичайну воду за гроші.

Збувають напої в стаканчиках об’ємом по 0,4-0,5 літра, а також по 0,8 і 1 літру. Водночас ціни також "приємно" здивували відвідувачів фастфуду, адже фактично не відрізняються від вартості нормальних західних напоїв – за один стаканчик доведеться заплатити 120-150 рублів (60-80 грн).

"Сьогодні" раніше розповідали, як у Росії продають "терористичні суші", а також писали, чому свої ж погрожують судом "креативним" творцям назви і лого оновленої російської мережі.

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