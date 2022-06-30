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Будут продавать и экспортировать: навоз наконец-то пригодится россиянам

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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30 июня, 20:03
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Российские власти приняли очередной "важный" закон, касающийся любимой продукции населения
В РФ будут продавать главный национальный продукт
В РФ будут продавать главный национальный продукт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На днях в российской Думе был принят закон, согласно которому на удобрения можно оформлять право собственности.

Соответствующий законопроект опубликован в законодательной базе данных.

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Согласно нововведению, только после того как навоз станет собственностью россиян, они смогут его продать. Однако любопытно, что использовать его в сельском хозяйстве пока запрещено. Чтобы реализовать такой продукт в РФ, необходимо:

  • оформить паспорт отходов;
  • определить класс опасности;
  • провести экологическую экспертизу;
  • получить лицензию.

Новый закон приравнивает навоз и помет после специальной обработки к "побочным продуктам животноводства". Следовательно, ресурс можно будет использовать для обогащения плодовитости почвы.

Российские власти надеются, что нововведение поможет создать отдельную сферу, касающуюся органических удобрений. Навоз из РФ намерены экспортировать и использовать в качестве сырья в сельском хозяйстве.

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"Гринпис" и местная экоинспекция выступили против правительственной инициативы, поскольку фермеры часто злоупотребляют положением и загрязняют окружающую среду.

Импортозамещение не работает?

Все больше сетей и заведений в России не могут снабдить посетителей популярными западными напитками. KFC, Burger King и другие рестораны с фастфудом перестали продавать Coca-Cola и Pepsi.

Владельцы бизнеса жалуются, что нечем заменить сырье. Некоторые столичные заведения в Москве, а также Ростове и многих других крупных городах страны-агрессора, начали предлагать населению напитки от местных производителей.

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В ассортименте – "Байкал", "Тархун", "Дюшес" с привкусом металла, пива или воды из-под крана. Для особо прихотливых предлагают обычную воду за деньги.

Сбывают напитки в стаканчиках объемом по 0,4-0,5 литра, а также по 0,8 и 1 литра. В то же время цены также "приятно" удивили посетителей фастфуда, ведь фактически не отличаются от стоимости нормальных западных напитков – за один стаканчик придется заплатить 120-150 рублей (60-80 грн).

"Сегодня" раньше рассказывали, как в России продают "террористические суши", а также писали, почему свои же угрожают судом "креативным" создателям названия и лого обновленной российской сети.

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