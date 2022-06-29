Терористичні суші: літери V і Z тепер і в їжі населення РФ (фото)

Населенню Росії продають акційну їжу у вигляді терористичної символіки

Літери V і Z тепер в РФ замість їжі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну символи V і Z в всьому світі вважаються терористичними – люди та заклади відмовляються від використання таких літер всюди, де можливо.

Зовсім інша справа, коли йдеться про країну-агресора. Там неонацистська символіка в пошані і використовується буквально всюди. Редакція "Сьогодні знайшла інтернет-магазин з РФ, де продають суші в такому стилі.

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Меню в російському магазині / Фото: скріншот

Росіянам пропонують акційні сети V і сет Z. За сет V просять 800 рублів (468 грн), всередині 40 різних ролів з підписом "Сила в правді". Сет Z з 56 ролів продають по 1000 рублів (585 грн) з підписом "За перемогу".

Сет суші у формі V / Фото: скріншот

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Сет суші в формі Z / Фото: скріншот

Цікаво, що раніше сети продавали дорожче – по 1175 та 1743 рублі відповідно, але тепер ціну знизили на третину. У такий спосіб населенню пропонують долучитися до підтримки тероризму. З іншого боку, вони ж самі їдять свою "перемогу".

Кримінальна відповідальність

Світ відреагував на неонацистську символіку майже одразу після 24 лютого. У Німеччині офіційно заборонили використання літери Z, якщо вона символізує підтримку РФ у війні проти України. Порушників можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

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"Літера Z як така, звісно, не заборонена, але її використання може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії", – пояснили в Німеччині.

Такою стала реакція світу на літери, що написані на російських військових машинах, танках та іншій техніці, що бере участь у війні проти України. Населення країни-агресора активно підхопило тренд і малює Z на прапорах, одязі, плакатах, вікнах. Часто змушують дітей дошкільного віку утворювати "живу" літеру для пропагандистських фото.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що походження цієї літери-символа в РФ прямо пов’язане з німецькими концтаборами. Ми також писали про те, як російський гімнаст начепив на футболку символ окупантів.