Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Саміт НАТО у Мадриді ⚠ Загроза з Білорусі ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Терористичні суші: літери V і Z тепер і в їжі населення РФ (фото)

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 червня, 12:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Населенню Росії продають акційну їжу у вигляді терористичної символіки
Літери V і Z тепер в РФ замість їжі
Літери V і Z тепер в РФ замість їжі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну символи V і Z в всьому світі вважаються терористичними – люди та заклади відмовляються від використання таких літер всюди, де можливо.

Зовсім інша справа, коли йдеться про країну-агресора. Там неонацистська символіка в пошані і використовується буквально всюди. Редакція "Сьогодні знайшла інтернет-магазин з РФ, де продають суші в такому стилі.

Реклама

Меню в російському магазині
Меню в російському магазині / Фото: скріншот

Росіянам пропонують акційні сети V і сет Z. За сет V просять 800 рублів (468 грн), всередині 40 різних ролів з підписом "Сила в правді". Сет Z з 56 ролів продають по 1000 рублів (585 грн) з підписом "За перемогу".

Сет суші у формі V
Сет суші у формі V / Фото: скріншот

Реклама

Сет суші в формі Z
Сет суші в формі Z / Фото: скріншот

Цікаво, що раніше сети продавали дорожче – по 1175 та 1743 рублі відповідно, але тепер ціну знизили на третину. У такий спосіб населенню пропонують долучитися до підтримки тероризму. З іншого боку, вони ж самі їдять свою "перемогу".

Кримінальна відповідальність

Світ відреагував на неонацистську символіку майже одразу після 24 лютого. У Німеччині офіційно заборонили використання літери Z, якщо вона символізує підтримку РФ у війні проти України. Порушників можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Реклама

"Літера Z як така, звісно, не заборонена, але її використання може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії", – пояснили в Німеччині.

Такою стала реакція світу на літери, що написані на російських військових машинах, танках та іншій техніці, що бере участь у війні проти України. Населення країни-агресора активно підхопило тренд і малює Z на прапорах, одязі, плакатах, вікнах. Часто змушують дітей дошкільного віку утворювати "живу" літеру для пропагандистських фото.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що походження цієї літери-символа в РФ прямо пов’язане з німецькими концтаборами. Ми також писали про те, як російський гімнаст начепив на футболку символ окупантів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.2/35.8
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.6
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.5/35.5
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Грошове питання
Що буде з цінами на овочі?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20070.46

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1130.15

Litecoin (LTC)

52.37

Ripple (XRP)

0.33

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти