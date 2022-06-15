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Російському заміннику McDonald's погрожують судом – що ще вкрали росіяни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 червня, 10:59
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Розповідаємо, що вимагають від нових власників McDonald's інші підприємці
На російську мережу ресторанів "Вкусно и точка" готові подати до суду
На російську мережу ресторанів "Вкусно и точка" готові подати до суду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від нових власників "McDonald's" у Росії вимагають змінити раніше обрану назву "Вкусно и точка". З такою вимогою звернувся власник мережі закладів харчування "Еда и точка" у Владивостоку.

Про це повідомляють російські змі.

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Регіональна мережа навіть готова йти до суду, заявив її власник Сергій Панкратов.

"Через назву нової мережі "Вкусно – и точка" наш вихід у будь-який новий регіон сприйматиметься вторинно, як підробка. Не буде унікальності назви бренду. Якщо ми не домовимося про назву, то доведеться звертатися до суду. Поки ми чекаємо, як ситуація розвиватиметься. З нами ще ніхто не зв'язувався з цього приводу", – сказав він.

Панкратов розповів, що його мережа "Еда и точка" на ринку з 2018 року і поки працює лише у Владивостоку, але хотіло розширюватися і надалі. Підприємець запевнив, що не хоче стягувати з плагіаторів гроші або виставляти якісь інші вимоги.

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Його мета – добитися зміни назви і готовий за це боротися у суді.

"Ми вважаємо, що йде явне перехрещення. Ми хочемо залишатися унікальними. Наша назва "Еда и точка" унікальна, пошукові системи підтвердять, що нічого подібного в нашій країні не було", – зазначив власник.

Не перший плагіат

9 червня мережа закладів у РФ, яка буде створена, як замінник McDonald's на базі зачинених ресторанів, оприлюднила свій новий логотип.

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На ньому зображено дві стилізовані палички картоплі фрі та помаранчеве коло, яке символізує бургер.

Однак користувачі мережі одразу викрили росіян на черговому плагіаті і порівняли їх логотип зі знаками інших популярних брендів.

У кого знову вкрала РФ, дивіться в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше розповідали всю історію виходу McDonald's з російського ринку і розповідали, чому ресторани зараз не працюють в Україні.

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