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"Біг Маків" більше не буде: McDonald's йде з Росії

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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16 травня, 15:04
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Мережа ресторанів McDonald's пропрацювала у Росії трохи більше 30 років
McDonald's йде з Росії
McDonald's йде з Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія McDonald's припиняє свою діяльність у Росії і продає свій бізнес. Покупця вже шукають.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті компанії.

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До повномасшибного вторгнення РФ в Україну, в Росії працювали 850 ресторанів McDonald's. У них було працевлаштовано 62 тис. осіб. Вже після початку війни усі ресторани була закриті, але компанія продовжувала платити зарплату всім своїм співробітникам.

Процес виходу McDonald's з російського бізнесу супроводжуватиметься "деархізацією" всіх ресторанів, тобто в Росії заборонять використовувати назви, логотипи, брендинг та меню ресторанів. Втім, компанія залишить у себе права на товарний знак у РФ.

Керівництво компанії зазначає, що ресторани не зможуть продовжувати роботу в Росії через гуманітарну кризу, спровоковану війною, а також тим, що збереження бізнесу в країні "більше недоцільно та не відповідає цінностям компанії".

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Хто стане покупцем бізнесу, поки не повідомляють.

Що з McDonald's в Україні?

Усі ресторани були змушені закритися ще перші дні повномасштабної війни. У компанії пояснили це необхідністю уберегти своїх працівників.

"Ми залишаємося закритими. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними заради їхньої ж безпеки. Дуже хочемо знову відчинити свої двері для вас", – написали вони 24 лютого у соцмережі Instagram.

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На початку травня стало відомо, що McDonald's не відкриє ресторани в Україні до закінчення війни.

Раніше ми писали про те, чому конкурент АТБ Lidl не вийде на український ринок, та розповідали, як росіяни на окупованих територіях змушують український бізнес працювати за їхніми правилами.

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