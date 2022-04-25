Конкурент АТБ не виходить на ринок? Чи зʼявиться Lidl в Україні

Нагадаємо, що Lidl є одним із найпопулярніших рітейлів у світі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мережа супермаркетів Lidl, яку вважають конкурентом АТБ, ймовірно, не зʼявиться в Україні.

Про це повідомляє профільне видання All Retail.

Підтвердити це може призначення Адама Міщишина гендиректором Lidl у Словаччині, якого восени 2021 року офіційно оголосили регіональним менеджером Lidl Ukrainе.

"Очевидно, що плани виходу на ринок України керівництво мережі Lidl відклало убік", – йдеться у повідомленні видання.

Lidl очікували на Західній Україні

Офіційного підтвердження того, що Lidl відкриється в Україні не було. Це пов'язано з внутрішньою політикою – вона не афішує свої плани.

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Та й провідні експерти вважали, що найбільша європейська мережа супермаркетів Lidl, за прикладом якої відкривалися перші магазини АТБ, навряд чи з'явиться в Україні в 2022 році.

Однак, як заявляв раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, перший супермаркет німецької мережі міг з'явитись в Івано-Франківську.

Українці теж очікували на відкриття конкурента АТБ. Раніше ми проводили опитування серед наших читачів і його результати показали, що 72,79% (з 17865 опитаних) впевнені у тому, що німецький дискаунтер зʼявиться і в нашій державі.

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І на це були обʼєктивні причини: супермаркети Lidl містять на своїх полицях здебільшого товари власного імпорту, мають величезний асортимент, набагато менші за великі гіпермаркети, а їх ціни дуже низькі, порівняно з іншими популярними мережами.

Також у компанії жорсткі європейські вимоги до якості продуктів. А ще вона тісно співпрацює з місцевими виробниками свіжих продуктів.

Раніше ми писали, чому в Lidl так дешево, а також розповідали, які зарплати пропонує мережа.