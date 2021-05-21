Чорношкірий підприємець звинуватив McDonald's у расизмі і зажадав 10 млрд доларів

Корпорацію звинувачують у тому, що вона жодного разу не розмістила рекламу на майданчиках, які належать афроамериканцям

Ресторан швидкого харчування McDonald's / Фото: REUTERS/Moe Doiron

Найбільшу у світі мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's продовжують переслідувати нещастя. То мексиканці бойкотують американські товари, а от тепер вже американська медіакомпанія Entertainment Studios Networks і мовна компанія Weather Group, що належать чорношкірому медіамагнату Байрону Аллену, звинуватили корпорацію в дискримінацію при розміщенні реклами та зажадали 10 млрд дол. компенсації.

Реклама

Про це повідомляє видання "+1".

За словами Аллена, корпорація жодного разу не розмістила рекламу на їхніх майданчиках, але заплатила за велику кількість реклами в аналогічних мережах, що належать білим.

Читайте також: В Індії McDonald's і Starbucks оштрафували через кришечки для стаканів

Згідно з позовом, McDonald's порушила федеральні закони про громадянські права через свою "расову ворожнечу та расові стереотипи" при розподілі рекламних доларів.

Реклама

У відповідь корпорація заявила, що в найближчі чотири роки збільшить частку свого рекламного бюджету на компанії, що належать чорношкірим, латиноамериканцям, жінкам та іншим групам до 10%. Зараз ця частка становить 4%.

Нагадаємо, що раніше McDonald's не змогла відстояти право на товарний знак Big Mac в Європі.