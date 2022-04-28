Окупанти змушують українських підприємців працювати за їхніми правилами — що відбувається

Російські загарбники, шантажуючи бізнес, стверджують, що з окупованих регіонів вони вже не вийдуть

Окупанти намагаються "перезапустити" бізнес / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На захоплених територіях Сходу та Півдня України РФ поступово встановлює окупаційний режим, свої правила ведення бізнесу, шантажує українських підприємців, виставляючи їм жорсткі умови.

Буквально минулого тижня перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко провів у Донецьку нараду за участю "керівників" так званих "Л/ДНР". На нараді обговорювались питання створення і подальшої діяльності російських "військово-цивільних адміністрацій", інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За їхньою інформацією, особливу увагу приділяли таким питанням:

терміновому впровадженню системи обов’язкового платного ліцензування українських приватних підприємців для торгівлі з суб’єктами РФ. Це на думку загарбників дозволить окупаційному режиму взяти під контроль фінансові потоки на захоплених українських територіях;

українських приватних підприємців для торгівлі з суб’єктами РФ. Це на думку загарбників дозволить окупаційному режиму взяти під контроль фінансові потоки на захоплених українських територіях; у майбутньому повністю переорієнтувати місцевий бізнес на російський ринок.

Окупанти "перезапускають" бізнес — люди проти

Спроби росіян "перезапустити" місцевий бізнес на окупованих територіях зазнають невдачу, агресор наражається на спротив значної частини місцевого населення і, на додаток до всього, на перепони з боку традиційної російської корупції.

Приклад з життя окупованих територій. В смт Шевченкове Харківської області окупанти дали можливість налагодити роботу місцевого ринку. На його території було вивішено російський "триколор". Обурені місцеві жителі зламали флагшток. Після цього окупанти обіцяли закрити ринок у разі повторення "інцидентів".

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Окупанти змушують керівників сільгосппідприємств виводити людей і техніку в поле і розпочинати весняно-польові роботи, а фермерам, які відмовляються працювати за їхніми правилами, погрожують "націоналізувати" землі.

Приклад з життя окупованих територій. Така ситуація спостерігається в смт Борова Харківської області, де більшість техніки або розбито, або викрадено самими ж окупантами. Дається взнаки й тотальний дефіцит посівних та паливно-мастильних матеріалів. До того ж аграріям не гарантується безпека – кілька фермерів підірвались на снарядах та мінах під час спроб проводити польові роботи.

Окупанти змушують підприємців відкривати свої заклади за умови відсутності українських товарів.

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Приклад з життя окупованих територій. У селах Ботієве і Строганівка Мелітопольського району Запорізької області представники окупаційної комендатури вимагають від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Умова безпечної роботи — відсутність українських товарів. Натомість надаються контакти постачальників з Криму.

Окупанти стверджують, що вже не вийдуть з окупованих регіонів і продовжують підготовку до введення "рубльової зони".

У Криму примусово забирають житло

Як приклад можна навести також дії окупаційної влади в Криму, яка схвалила поправки до Цивільного кодексу про примусове вилучення майна у іноземців, які вчинили "недружні" дії щодо Росії.

Депутати підтримали законодавчу ініціативу одноголосно.

За словами віцеспікера Держради Алли Пономаренко, цей проєкт дозволить забрати право власності на майно в Криму, що належить "іноземним державам та іноземним особам, пов'язаним з іноземними державами, які здійснюють щодо Росії, російських юридичних та фізичних осіб недружні дії".

Нагадаємо, у наших громадян, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", що не мають жодної юридичної сили.

Раніше ми писали, чому бізнес в Україні масово скорочує зарплати та звільняє робітників.